Sport Connect: «Зенит» и «Спартак» продали по 15 тысяч абонементов. «Краснодар» – 12,5, ЦСКА – более 7

Очевидно,что это будет Зеня,Спартачи...Сочи наверно,Краснодар и ЦСКА,Ростов ещё,Зеня по любому первый..Спартак или Ростов вторыми
Sport Connect опубликовал данные о количестве абонементов, проданных российскими клубами на сезон-2019/20.
Лидеры по этому показателю – «Зенит» и «Спартак». Оба клуба реализовали около 15 тысяч абонементов. Далее идут «Краснодар» (12,5 тысяч) и «Ростов» (более 10 тысяч).
Замыкает пятерку ЦСКА: армейцы продали более семи тысяч абонементов.
У «Ахмата» и «Тамбова» на сегодняшний день ноль реализованных абонементов.
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