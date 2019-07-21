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    Sport Connect: «Зенит» и «Спартак» продали по 15 тысяч абонементов. «Краснодар» – 12,5, ЦСКА – более 7

    Sport Connect опубликовал данные о количестве абонементов, проданных российскими клубами на сезон-2019/20.

    Лидеры по этому показателю – «Зенит» и «Спартак». Оба клуба реализовали около 15 тысяч абонементов. Далее идут «Краснодар» (12,5 тысяч) и «Ростов» (более 10 тысяч).

    Замыкает пятерку ЦСКА: армейцы продали более семи тысяч абонементов.

    У «Ахмата» и «Тамбова» на сегодняшний день ноль реализованных абонементов.

    Источник: Sport Connect

    Форум Sport Connect – проект, рассказывающий о самых ярких кейсах, цифрах и событиях в спортивном менеджменте и маркетинге. Организован группой «Интеррос» – крупнейшим российским инвестором, соучредителем Российского Международного Олимпийского Университета.

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: +15

      Den09 1 час назад

      Очевидно,что это будет Зеня,Спартачи...Сочи наверно,Краснодар и ЦСКА,Ростов ещё,Зеня по любому первый..Спартак или Ростов вторыми

      -1
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      Рейтинг: -58

      Вальдемар IV > Den09 11 минут назад

      ну еще бы всех бомжей сгоняют с вокзалов, у других то приходят реально болеть пусть и меньше

      0
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      Рейтинг: +124

      Chingis17rus 2 часа назад

      Галочкой отмечено у кого фактически выкуплено на сегодняшний день. Восклицательный знак, прогнозы клуба.

      0
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      Рейтинг: +331

      Опускатель коняжек > Chingis17rus 2 часа назад

      Или ещё в продаже... Так что херню не пиши!

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      Рейтинг: +124

      Chingis17rus > Опускатель коняжек 2 часа назад

      Чем отличается в продаже и в прогнозах?) и там и там не куплены) эта «херня» комментарии с сайта)

      0
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      Рейтинг: +2460

      RotBerg > Chingis17rus 2 часа назад

      Да это у него пукан рвёт, что Сочи больше болел собирает, чем Сраптак)) да и вообще он странный парень с матерной эмблемой Зенита на аватарке и ником « опускатель коняЖек» , а топит за спартак.. обиженный видимо и теми и теми))

      -1
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      Рейтинг: +331

      Опускатель коняжек > RotBerg 1 час назад

      Или наваливаю на лицо и тем и тем и тАким как ты ахахха)))

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      Рейтинг: +331

      Опускатель коняжек > Chingis17rus 1 час назад

      А значит что 15 уже продано и ещё продаются. А ты пишешь что только ожидается 15 тыс продать. Почувствуй разницу

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      Рейтинг: +331

      Опускатель коняжек > RotBerg 1 час назад

      У меня ниче не рвёт. Ведь на спартак за деньги болелы ходят, а на голубых бомжат бесплатно билеты раздают на стадион который им государство построило и подарило... Ещё много можно перечислять что купили и подарили голубому недоклубу зинит с пахучей репутацией)

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