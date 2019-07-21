Sport Connect: «Зенит» и «Спартак» продали по 15 тысяч абонементов. «Краснодар» – 12,5, ЦСКА – более 7

Sport Connect опубликовал данные о количестве абонементов, проданных российскими клубами на сезон-2019/20.

Лидеры по этому показателю – «Зенит» и «Спартак». Оба клуба реализовали около 15 тысяч абонементов. Далее идут «Краснодар» (12,5 тысяч) и «Ростов» (более 10 тысяч).

Замыкает пятерку ЦСКА: армейцы продали более семи тысяч абонементов.

У «Ахмата» и «Тамбова» на сегодняшний день ноль реализованных абонементов.