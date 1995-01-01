Матч «Ростов» – «Спартак» обслужит Левников, Матюнин рассудит «Сочи» и «Зенит»

готовимся к новым косякам судей?
лучше футболистам создавать побольше , бить почаще в створ ворот , а не в небеса, ну а мы порадуемся самоотдаче и обилию голов.
а то часто смотришь ленивых дохлых игроков и их претензии к судьям.
Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах второго тура российской Премьер-лиги.
«Уфа» – «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов» – «Арсенал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск).
ЦСКА – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты – Алексей Ширяев (Ставрополь), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).
«Ростов» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).
«Урал» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Локомотив» – «Тамбов»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Роман Сафьян (Москва).
«Динамо» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Сергей Карасев (Москва).
«Сочи» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).