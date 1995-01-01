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    Матч «Ростов» – «Спартак» обслужит Левников, Матюнин рассудит «Сочи» и «Зенит»

    Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах второго тура российской Премьер-лиги.

    «Уфа»«Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    «Крылья Советов»«Арсенал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск).

    ЦСКА«Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты – Алексей Ширяев (Ставрополь), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).

    «Ростов»«Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург).

    «Урал»«Ахмат»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Локомотив»«Тамбов»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Роман Сафьян (Москва).

    «Динамо»«Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Сергей Карасев (Москва).

    «Сочи»«Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2649

      BAIv 7 минут назад

      готовимся к новым косякам судей?
      лучше футболистам создавать побольше , бить почаще в створ ворот , а не в небеса, ну а мы порадуемся самоотдаче и обилию голов.
      а то часто смотришь ленивых дохлых игроков и их претензии к судьям.

      1
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      Рейтинг: +4099

      GoldPlayFIFARus9 8 минут назад

      Пофиг на судей, лучше объясните, какого хрена матчи стали начинаться в 21:30? Как людям после игры добираться до дома в столь поздний час. ведь к полуночи общественный транспорт перестаёт ходить, да и многим людям с утра на работу. Да и не во многих городах есть метро. Кто составлял этот календарь?

      1
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      Рейтинг: +2649

      BAIv > GoldPlayFIFARus9 5 минут назад

      ТВ офигели от жадности и насрали на больщиков, у этих уе..нов нельзя покупать трансляции и смотреть их уе..ую рекламу

      1
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      Рейтинг: +2626

      Yurok161 > GoldPlayFIFARus9 2 минуты назад

      Да, есть вопрос о детях, дескать, родители с ними на матч не пойдут. Но ведь ещё светло, детям до 23 можно находиться на улице, а тем более с родителями. Я вообще не понял заявления «Ростова», да, плохо, что какие-то болельщики не приехали — так организуйте им выезд. Футбол — это событие, тем более для Ростовской области. Пусть руководители «Ростова» хоть немного потрудятся, организуют всё для болельщиков», — сказал Созин.
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      Срать они хотели на тебя,на меня и на всех остальных болельщиков.

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      Рейтинг: +1619

      Krasnodar 123 14 минут назад

      ГДЕ ВАР? РАЗДОЛБАИ ИЗ РФС!

      1
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      Рейтинг: +7014

      vka1970 23 минуты назад

      Надеюсь здесь судейских косяков боле не будет.

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