РПЛ. «Спартак» на 94 минуте вырвал победу над «Сочи» благодаря голу защитника Жиго

«Спартак» в первом туре РПЛ встретился с «Сочи». Для гостей это была дебютная игра в высшем дивизионе чемпионата России в истории.

Хозяева победили благодаря голу Самуэля Жиго на 90+4 минуте. У москвичей в официальных матчах дебютировал купленный у «Ромы» Эсекьель Понсе.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Жиго, 90+4.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Игнатов, 65), Фернандо, Бакаев, Зобнин, Ломовицкий (Понсе, 62), Луис Адриано (Мелкадзе,79).

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин (Кудряшов, 76), Миладинович, Набиуллин, Бурмистров (Обухов, 67), Полоз (Карапетян, 58), Песегов, Цаллагов, Казаев.

Предупреждения: Ломовицкий, 14; Рассказов, 56; Понсе, 72; Адриано, 76 – Цаллагов, 72; Новосельцев, 68.

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