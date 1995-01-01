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    РПЛ. «Спартак» на 94 минуте вырвал победу над «Сочи» благодаря голу защитника Жиго

    «Спартак» в первом туре РПЛ встретился с «Сочи». Для гостей это была дебютная игра в высшем дивизионе чемпионата России в истории.

    Хозяева победили благодаря голу Самуэля Жиго на 90+4 минуте. У москвичей в официальных матчах дебютировал купленный у «Ромы» Эсекьель Понсе.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Спартак (Москва) – Сочи – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Жиго, 90+4.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Игнатов, 65), Фернандо, Бакаев, Зобнин, Ломовицкий (Понсе, 62), Луис Адриано (Мелкадзе,79).

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин (Кудряшов, 76), Миладинович, Набиуллин, Бурмистров (Обухов, 67), Полоз (Карапетян, 58), Песегов, Цаллагов, Казаев.

    Предупреждения: Ломовицкий, 14; Рассказов, 56; Понсе, 72; Адриано, 76 – Цаллагов, 72; Новосельцев, 68.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии144
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      Рейтинг: +128

      RealGirl61 5 минут назад

      благодаря москалю

      1
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      Рейтинг: +44

      mama1991 7 минут назад

      дилетанты собрались в коментах, лепят шо попало.... детский сад, ни одна команда первую игру сезона не может играть хорошо, б л я это же очевидно, ну это же элементарные вещи, ну ребята?....

      0
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      Рейтинг: +3926

      Persona_non_Grata > mama1991 2 минуты назад

      Ну хотя бы просто сейчас посмотри матч Ростов - Оренбург - да не феерят, но тем ни менее

      0
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      Рейтинг: +205

      afw13 17 минут назад

      единственный положительный момент - это то что шли вперед, пытались забить гол до финального свистка, а так конечно игра Спартака произвела удручающее впечатление... и все же, красно-белые, с победой

      0
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      Рейтинг: +353

      ААМ 21 минуту назад

      Гол забит с нарушением правил

      2
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      Рейтинг: +3926

      Persona_non_Grata > ААМ 9 минут назад

      Прям вот так? Ну хоть приписочку сделай - "по моему мнению ".

      0
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      Рейтинг: +2038

      paracetamol 21 минуту назад

      Рассчитывали на разгром, а получили почти позор.

      1
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      Рейтинг: +162

      radist_21 29 минут назад

      Этот недоклуп в ЛЕ разберут на атомы!

      5
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      Рейтинг: +4702

      _Marqella_ 38 минут назад

      Три очка, при плохой игре, это уже по моему не плохо...Интересно, сколько Кононов продержится у руля Спартака...

      3
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      Рейтинг: +641

      AHTUNGBOL > _Marqella_ 35 минут назад

      Три очка, при плохой игре, это уже отличительная черта спартака..

      1
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      Рейтинг: +72459

      zigbert 40 минут назад

      Играть начали только в конце второго тайма. Очень много еще ошибок в игре. Но все таки с победой КБ!

      1
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      Рейтинг: +86

      gera64 46 минут назад

      Есть у нас все таки шансы за 5 место зацепиться. Авось как-нибудь и получиться.

      2
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      Рейтинг: +874

      B.G. 1 час назад

      Безобразная, грубая игра Спартака - все, чем запомнился этот матч.

      7
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      Рейтинг: +1956

      TOL47 > B.G. 19 минут назад

      Судья правильный

      1
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