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    Матч «Локомотив» – «Рубин» обслужит Вилков, Москалев рассудит «Спартак» с «Сочи»

    Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах первого тура РПЛ.

    Встречу «Локомотив»«Рубин» обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, «Спартак» и «Сочи» рассудит воронежец Владимир Москалев.

    «Арсенал» – «Динамо»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).

    «Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).

    «Спартак» – «Сочи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

    «Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).

    «Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск).

    «Зенит» – «Тамбов»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

    «Ахмат» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров).

    «Локомотив» – «Рубин»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).

    Источник: Официальный сайт РФС

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