Матч «Локомотив» – «Рубин» обслужит Вилков, Москалев рассудит «Спартак» с «Сочи»

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах первого тура РПЛ.
Встречу «Локомотив» – «Рубин» обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, «Спартак» и «Сочи» рассудит воронежец Владимир Москалев.
«Арсенал» – «Динамо»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).
«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск).
«Спартак» – «Сочи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск).
«Зенит» – «Тамбов»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров).
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).