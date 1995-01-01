Кудряшов: «Дзюба, Джикия, Смолов – лучшие игроки РПЛ»

я могу назвать как минимум 2 десятка игроков, играющих лучше Смолова...
Защитник Федор Кудряшов ответил на несколько вопросов во время прямого эфира в группе «Матч ТВ» в соцсети ВКонтакте.
– Как правильно реагировать на провокации на поле?
– Когда я был помоложе на 7-8 лет, я не мог сдерживать свои эмоции. Часто получал желтые и красные карточки, травмировал игроков. Потом пришло понимание, что это неправильно, стал учиться контролировать эмоции на поле, чтобы не подводить себя и команду.
– Назовите свой лучший гол и лучший матч.
– За сборную России – матч с Испанией, за клуб – в «Ростове» с «Баварией», когда обыграли ее дома.
– Топ-3 игрока в РПЛ.
– Какие у вас любимые команды?
– Из европейских чемпионатов слежу только за АПЛ. Мне интересен «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
– Топ-3 тренера.
– Черчесов, Бердыев, Ромащенко.
– Самый неудобный игрок на поле.
– Андрей Хагуш (защитник тульского «Арсенала»). Я похож на него в каких-то моментов в плане характера, неуступчивости. Когда встречаемся на поле, становимся злейшими врагами, хотя в жизни хорошо общаемся.
– Что лучше: выиграть ЛЧ с русским клубом или стать легендой «Барселоны»?
– Первое. Это реальнее, чем стать легендой «Барсы».
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