Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Кудряшов: «Дзюба, Джикия, Смолов – лучшие игроки РПЛ»

    Защитник Федор Кудряшов ответил на несколько вопросов во время прямого эфира в группе «Матч ТВ» в соцсети ВКонтакте.

    – Как правильно реагировать на провокации на поле?

    – Когда я был помоложе на 7-8 лет, я не мог сдерживать свои эмоции. Часто получал желтые и красные карточки, травмировал игроков. Потом пришло понимание, что это неправильно, стал учиться контролировать эмоции на поле, чтобы не подводить себя и команду.

    – Назовите свой лучший гол и лучший матч.

    – За сборную России – матч с Испанией, за клуб – в «Ростове» с «Баварией», когда обыграли ее дома.

    – Топ-3 игрока в РПЛ.

    Дзюба, Джикия, Смолов.

    – Какие у вас любимые команды?

    – Из европейских чемпионатов слежу только за АПЛ. Мне интересен «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    – Топ-3 тренера.

    Черчесов, Бердыев, Ромащенко.

    – Самый неудобный игрок на поле.

    Андрей Хагуш (защитник тульского «Арсенала»). Я похож на него в каких-то моментов в плане характера, неуступчивости. Когда встречаемся на поле, становимся злейшими врагами, хотя в жизни хорошо общаемся.

    – Что лучше: выиграть ЛЧ с русским клубом или стать легендой «Барселоны»?

    – Первое. Это реальнее, чем стать легендой «Барсы».

    Кудряшов – о продолжении карьеры: «Один вариант есть – название клуба озвучивать не буду»

    Кудряшов: «На Евро-2020 можем дойти до полуфинала»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2317

      АртурZaСМ 5 минут назад

      я могу назвать как минимум 2 десятка игроков, играющих лучше Смолова...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72051
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru