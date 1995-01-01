Кудряшов: «На Евро-2020 можем дойти до полуфинала»

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020. Он пройдет в более чем десяти городах континента.

«Для начала нужно туда попасть. Перед прошлым ЧМ меня спрашивали, я говорил до 1/2, дойдем. Чуть-чуть не удалось. Сейчас тоже скажу, что минимум до полуфинала можем дойти.

При удачном стечении обстоятельств, три матча мы проведем дома. Думаю, болельщики сыграют важную роль в конечном результате», – считает игрок.