Кудряшов: «На Евро-2020 можем дойти до полуфинала»

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020. Он пройдет в более чем десяти городах континента.
«Для начала нужно туда попасть. Перед прошлым ЧМ меня спрашивали, я говорил до 1/2, дойдем. Чуть-чуть не удалось. Сейчас тоже скажу, что минимум до полуфинала можем дойти.
При удачном стечении обстоятельств, три матча мы проведем дома. Думаю, болельщики сыграют важную роль в конечном результате», – считает игрок.
- В отборочной группе россияне идут вторыми.
- На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала.
- Кудряшов сейчас находится без клуба.