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    Кудряшов: «На Евро-2020 можем дойти до полуфинала»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020. Он пройдет в более чем десяти городах континента.

    «Для начала нужно туда попасть. Перед прошлым ЧМ меня спрашивали, я говорил до 1/2, дойдем. Чуть-чуть не удалось. Сейчас тоже скажу, что минимум до полуфинала можем дойти.

    При удачном стечении обстоятельств, три матча мы проведем дома. Думаю, болельщики сыграют важную роль в конечном результате», – считает игрок.

    • В отборочной группе россияне идут вторыми.
    • На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала.
    • Кудряшов сейчас находится без клуба.

    Источник: «Матч ТВ»

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