Кудряшов – о продолжении карьеры: «Один вариант есть – название клуба озвучивать не буду»

Защитник Федор Кудряшов ответил на вопросы о своем будущем.

– Почему вы еще не подписали контракт с российской командой? Это особенности нашего рынка, ведь на вас сейчас нельзя ничего заработать?

– Это нюансы, в которые я не вникаю. Это к функционерам, посредникам, их тема. Я в нее не лезу. Может быть, это связано с возрастом, так как в России с осторожностью берут возрастных игроков. Если сравнить с той же Турцией, там спокойно к этому относятся. В первую очередь смотрят на спортивную составляющую, а потом уже в паспорт. Там люди дольше играют. Можно сравнить с Италией. Там тоже очень много возрастных футболистов выступают на высоком уровне. Сейчас вот Квальярелла – лучший бомбардир чемпионата.

– У вас уже есть какой-то вариант, который обсуждаете? В прессе сообщается об интересе «Зенита «и Спартака».

– Один вариант есть – название клуба озвучивать не буду.

Весеннюю часть сезона я провел на очень хорошем уровне. Надеюсь, скоро ситуация с клубом разрешится. Но не хочу торопиться. По паспорту я возрастной, но физически чувствую себя отлично. И еще несколько лет смогу приносить пользу командам, где буду играть, а также сборной России.

– Чего хотите от клуба? Ждете предложения от клуба, который выступает в Лиге чемпионов, в еврокубках, или готовы пойти туда, где только ставят задачу бороться за еврокубки?

– Хотелось бы попасть в клуб, который будет ставить перед собой задачи, стремиться попасть в еврокубки, даже если в этом году не будет там выступать. Но самое главное – игровая практика.

– По ответу получается – «Динамо».

– «Динамо» уже укомплектовано. Клуб приобрел двух игроков на позицию левого защитника. Думаю, тут вопрос закрыт.

Неделю назад 32-летний Кудряшов покинул «Истанбул» в связи с истечением контракта.

Цорн: «Мы интересовались Кудряшовым, но не смогли договориться по условиям»