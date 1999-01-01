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    Цорн: «Мы интересовались Кудряшовым, но не смогли договориться по условиям»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что переход защитника Федора Кудряшова в московский клуб не состоится.

    «Мы интересовались Кудряшовым в качестве опции на левый фланг обороны, где у нас есть определенный дефицит. Федор уже достаточно возрастной игрок, в связи с чем не вписывается в нашу философию по комплектованию команды.

    Однако с учетом этого опыта и того, что Кудряшов является воспитанником «Спартака», а значит входит в список А в еврокубках, мы были готовы сделать исключение, но не смогли договориться по условиям», – сказал Цорн.

    Источник: Sports.ru

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