Цорн: «Мы интересовались Кудряшовым, но не смогли договориться по условиям»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что переход защитника Федора Кудряшова в московский клуб не состоится.

«Мы интересовались Кудряшовым в качестве опции на левый фланг обороны, где у нас есть определенный дефицит. Федор уже достаточно возрастной игрок, в связи с чем не вписывается в нашу философию по комплектованию команды.

Однако с учетом этого опыта и того, что Кудряшов является воспитанником «Спартака», а значит входит в список А в еврокубках, мы были готовы сделать исключение, но не смогли договориться по условиям», – сказал Цорн.