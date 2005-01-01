«Спартак» и «Зенит» претендуют на Кудряшова

Защитником сборной России Федором Кудряшовым интересуются два клуба РПЛ. По сведениям «Чемпионата», подписать футболиста желает действующий чемпион «Зенит». Последним местом работы игрока был турецкий «Истанбул».

Другой источник – бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов – сообщает об интересе к Кудряшову со стороны «Спартака». Москвичи видят в игроке замену разорвавшему контракт с клубом Дмитрию Комбарову.