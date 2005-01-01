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    «Спартак» и «Зенит» претендуют на Кудряшова

    Защитником сборной России Федором Кудряшовым интересуются два клуба РПЛ. По сведениям «Чемпионата», подписать футболиста желает действующий чемпион «Зенит». Последним местом работы игрока был турецкий «Истанбул».

    Другой источник – бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов – сообщает об интересе к Кудряшову со стороны «Спартака». Москвичи видят в игроке замену разорвавшему контракт с клубом Дмитрию Комбарову.

    • За «Истанбул» в 2019 году Кудряшов провел восемь матчей, забил гол.
    • Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
    • С 2005 по 2012 год Кудряшов выступал за «Спартак» (36 матчей в РПЛ).

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +209

      Вальдемар IV 4 минуты назад

      этот иван карпов хочет отжать хлеб у шнобеля своими суперинсайдами

      0
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      Рейтинг: +1241

      compka 10 минут назад

      лучше к Семаку и Азмуну

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19599

      gol_kak_sokol 23 минуты назад

      Какую-то хрень в последнее время распространяет это сайт. Потом через какое то время узнаем, что это были чьи-то выдумки.

      0
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      Рейтинг: +486

      ДяДь ПашА 34 минуты назад

      С 2005 по 2012 и всего 36 матчей??

      0
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      Рейтинг: +442

      SanInstructor > ДяДь ПашА 13 минут назад

      Молодой был + аренды

      0
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      Рейтинг: +4753

      piligrim1986 42 минуты назад

      да ну, он не перейдет

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      Рейтинг: +30508

      MaxRnD 50 минут назад

      Уже ?

      0
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      Рейтинг: +4051

      Агасфер 52 минуты назад

      Чушь полная.

      -1
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      Рейтинг: +2275

      AtticusFinch 53 минуты назад

      Я поражаюсь)) Классический центральный защитник, который играет левого- не навесить не может не передачу отдать - только закрыть фланг наглухо....За что боритесь господа?

      -1
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      Рейтинг: +30508

      MaxRnD > AtticusFinch 46 минут назад

      Судя по последним двум его играм за сборную, последняя в полном составе отыграла на порядок хуже, чем он !
      Распустить нахрен всех ! ))

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