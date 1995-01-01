Булыкин: «Раньше мы давали унижать свою страну. При Путине Россию стали уважать, а не гнобить как раньше»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о методах ведения внешней политики президента России Владимира Путина.

В этом месяце Булыкин баллотируется в депутаты в Московскую городскую думу.

– Есть мнение, что Путин он засиделся.

– Это ему решать. Если вы посмотрите, как он ведет внешнюю политику… Вот у меня есть друзья сербы, так они все за Путина. Никто еще не мог идти так жестко против всего мира, как он.

– Идти жестко – это хорошо?

– Раньше мы такие уступки делали, все раздавали. Давали унижать нашу страну. При Путине это изменилось. Россию стали уважать, а не гнобить как раньше. Раньше думали про балалайку, водку и селедку, а сейчас все изменили мнение. Сейчас все в полном восторге, когда приезжают к нам.

Дмитрий Булыкин баллотируется в Мосгордуму