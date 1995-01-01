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    Булыкин: «Раньше мы давали унижать свою страну. При Путине Россию стали уважать, а не гнобить как раньше»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о методах ведения внешней политики президента России Владимира Путина.

    В этом месяце Булыкин баллотируется в депутаты в Московскую городскую думу.

    – Есть мнение, что Путин он засиделся.

    – Это ему решать. Если вы посмотрите, как он ведет внешнюю политику… Вот у меня есть друзья сербы, так они все за Путина. Никто еще не мог идти так жестко против всего мира, как он.

    – Идти жестко – это хорошо?

    – Раньше мы такие уступки делали, все раздавали. Давали унижать нашу страну. При Путине это изменилось. Россию стали уважать, а не гнобить как раньше. Раньше думали про балалайку, водку и селедку, а сейчас все изменили мнение. Сейчас все в полном восторге, когда приезжают к нам.

    Дмитрий Булыкин баллотируется в Мосгордуму

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5855

      Asbjorn 54 минуты назад

      и к чему эта новость тут?спортивная она?отличные новостники,не набирайте новых,станете полит ресурсом

      1
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      Рейтинг: +552

      Genz 1 час назад

      Путин забыл про внутреннюю политику. Среднему классу все хуже и хуже жить. Ещё пенсионная реформа придавила

      2
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    • ...
      Рейтинг: +172

      GSmall 1 час назад

      Лизать ты всегда умел.При Ельцине даже лучше было.По крайней мере тот был открытым,а не как крыса грабитель Путкин

      2
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    • ...
      Рейтинг: +13082

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Булыкин, варежки сними! Нет, лучше варежку закрой!

      2
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      Рейтинг: +2530

      САДЫЧОК 1 час назад

      А , кто такой Булыкин ?....и зачем тут о нём ?

      2
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      Рейтинг: +263

      Бардюр 1 час назад

      Есть мнение, что Путин засиделся.
      Это ему решать.
      Всё, Булыкин, свой человек. Точно в Думу пройдёт.

      2
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      Рейтинг: +3571

      la verdad 1 час назад

      Ещё один с пулей в голове :)))

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