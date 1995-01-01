Булыкин: «Раньше мы давали унижать свою страну. При Путине Россию стали уважать, а не гнобить как раньше»

и к чему эта новость тут?спортивная она?отличные новостники,не набирайте новых,станете полит ресурсом
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о методах ведения внешней политики президента России Владимира Путина.
В этом месяце Булыкин баллотируется в депутаты в Московскую городскую думу.
– Есть мнение, что Путин он засиделся.
– Это ему решать. Если вы посмотрите, как он ведет внешнюю политику… Вот у меня есть друзья сербы, так они все за Путина. Никто еще не мог идти так жестко против всего мира, как он.
– Идти жестко – это хорошо?
– Раньше мы такие уступки делали, все раздавали. Давали унижать нашу страну. При Путине это изменилось. Россию стали уважать, а не гнобить как раньше. Раньше думали про балалайку, водку и селедку, а сейчас все изменили мнение. Сейчас все в полном восторге, когда приезжают к нам.
- Булыкин выступал за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Фортуну» (Дюссельдорф), «АДО Ден Хааг», «Аякс», «Твенте» и нижегородскую «Волгу».
- Футболист – серебряный и бронзовый призер чемпионата России, трехкратный обладатель Кубка России, серебряный призер чемпионата Бельгии и чемпион Голландии.
- Форвард завершил карьеру 31 марта 2016 года.
Дмитрий Булыкин баллотируется в Мосгордуму