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    Дмитрий Булыкин баллотируется в Мосгордуму 

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в своем инстаграме написал, что примет участие в выборах в Московскую городскую думу.

    «Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники.

    Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой: развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

    Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга — моя главная задача. Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше. Я в свою очередь обещаю, что обращения жителей никогда не будут мною игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение.

    Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь!» – написал Булыкин.

    • Булыкин завершил карьеру в 2016 году. Последним клубом, за который он играл была «Волга».
    • Также он выступал «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Фортуну», «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».
    • Выборы пройдут 8 сентября.

    Источник: Официальный инстаграм Дмитрия Булыкина

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    15.06.2019 23:14
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      Axe111 8 секунд назад

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