Булыкин: «Треть друзей отговаривали идти на выборы в Мосгордуму, но я решил сделать первый шаг в политике»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, почему решил баллотироваться в депутаты в Московскую городскую думу.

– День и место, когда вы решили: я баллотируюсь?

– Точно не скажу, потому что общался с очень многими людьми – со всеми друзьями и знакомыми. Спрашивал совета, как-никак здесь выдержка нужна, нервы и финансы. Если говорить, когда подал заявление, то это в субботу утром (15 июня). Честно говоря, хотел в пятницу вечером сделать, но много бумаг заполнять. Были технические моменты, которые урегулировал.

– Вы рассказывали, что идея пришла во время разговора с друзьями.

– Да, общались с друзьями, они спрашивали, почему я еще нигде не работаю на благо государства: не чиновник, ни где-то еще. Как раз где-то проходила информация про Мосгордуму. Я, честно говоря, с кем общался – процентов 30 меня отговаривали. Говорили: «Это совсем не то, куда тебе надо. Ты парень видный, парень хороший. Тебе надо в другое место». Но решил пойти, сделать первый шаг в политике. Посмотрим, получится или нет, но опыт в любом случае будет.

– Что за друзья, которые поддерживали и отговаривали?

– Их очень много.

– Как вообще в разговоре с друзьями возникла тема выборов в Мосгордуму?

– Когда говорим про государственные дела, когда я встречался с депутатами Госдумы и с ними тоже в разговорах спрашивал про их работу, про Мосгордуму. Набирался информации. Когда ее стало достаточно, услышал много советов, я решил попробовать.

– Депутаты – это в том числе Марат Сафин, с которым вы общаетесь?

– С Маратом общаемся, он поддерживает. А так, у многих спрашивал. Думаю, одну фамилию будет некрасиво называть. Тогда надо перечислять всех. А если всех, то не хватит интервью.

– Они не говорили вам, что спортсмен в политике – это зашквар?

– У нас много спортсменов в политике, по всему миру тоже так. Есть даже президенты-футболисты, правда, в Африке. Но не столь важно. Спортсмены – уважаемые люди, имеют большую группу сторонников, фанатов, им всегда легче пробиваться. И самое главное, чтобы человек был адекватный. Слушал и слышал те проблемы, которые народ пытается до него донести. Все-таки он избранник этих людей, народа.

Дмитрий Булыкин баллотируется в Мосгордуму