Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Булыкин: «Треть друзей отговаривали идти на выборы в Мосгордуму, но я решил сделать первый шаг в политике»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, почему решил баллотироваться в депутаты в Московскую городскую думу.

    – День и место, когда вы решили: я баллотируюсь?

    – Точно не скажу, потому что общался с очень многими людьми – со всеми друзьями и знакомыми. Спрашивал совета, как-никак здесь выдержка нужна, нервы и финансы. Если говорить, когда подал заявление, то это в субботу утром (15 июня). Честно говоря, хотел в пятницу вечером сделать, но много бумаг заполнять. Были технические моменты, которые урегулировал.

    – Вы рассказывали, что идея пришла во время разговора с друзьями.

    – Да, общались с друзьями, они спрашивали, почему я еще нигде не работаю на благо государства: не чиновник, ни где-то еще. Как раз где-то проходила информация про Мосгордуму. Я, честно говоря, с кем общался – процентов 30 меня отговаривали. Говорили: «Это совсем не то, куда тебе надо. Ты парень видный, парень хороший. Тебе надо в другое место». Но решил пойти, сделать первый шаг в политике. Посмотрим, получится или нет, но опыт в любом случае будет.

    – Что за друзья, которые поддерживали и отговаривали?

    – Их очень много.

    – Как вообще в разговоре с друзьями возникла тема выборов в Мосгордуму?

    – Когда говорим про государственные дела, когда я встречался с депутатами Госдумы и с ними тоже в разговорах спрашивал про их работу, про Мосгордуму. Набирался информации. Когда ее стало достаточно, услышал много советов, я решил попробовать.

    – Депутаты – это в том числе Марат Сафин, с которым вы общаетесь?

    – С Маратом общаемся, он поддерживает. А так, у многих спрашивал. Думаю, одну фамилию будет некрасиво называть. Тогда надо перечислять всех. А если всех, то не хватит интервью.

    – Они не говорили вам, что спортсмен в политике – это зашквар?

    – У нас много спортсменов в политике, по всему миру тоже так. Есть даже президенты-футболисты, правда, в Африке. Но не столь важно. Спортсмены – уважаемые люди, имеют большую группу сторонников, фанатов, им всегда легче пробиваться. И самое главное, чтобы человек был адекватный. Слушал и слышал те проблемы, которые народ пытается до него донести. Все-таки он избранник этих людей, народа.

    Дмитрий Булыкин баллотируется в Мосгордуму

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4042

      Агасфер 17 минут назад

      Отговаривали его...Тьфу,тошнотик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      Фанат Рубина 1 час назад

      это не ты решил, а Едрисня и путен. а ты решил им лизнуть..
      чтобы тебе потом собакен мер москвы квартирку подарил в центре, как он гузеевой подарил...

      Товарищи давайте все на сайт УмногоГолосование. Мы за честные выборы а ворам не место в политике. свергнем единую россию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      slayleks74 2 часа назад

      Правильно Дмитрий - деньги не пахнут и их много не бывает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru