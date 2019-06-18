«Спартак» и ЦСКА сыграют в понедельник, 19 августа. 1 сентября «Спартак» примет «Зенит»

РПЛ опубликовала календарь первых восьми туров сезона-2019/20.

Игра «Спартак» – ЦСКА состоится в рамках шестого тура в понедельник, 19 августа. Матч восьмого тура между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 1 сентября.

1-й тур

12 июля (пятница)

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) (начало – 20:00 по московскому времени)

13 июля (суббота)

Урал (Екатеринбург) – Уфа (16:30)

Спартак (Москва) – Сочи (19:00)

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург (21:30)

14 июля (воскресенье)

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) (16:30)

Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов (19:00)

Ахмат (Грозный) – Краснодар (21:30)

15 июля (понедельник)

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) (20:00)

2-й тур

20 июля (суббота)

Уфа – Краснодар (14:00)

Крылья Советов – Арсенал (16:30)

ЦСКА – Оренбург (19:00)

Ростов – Спартак (21:30)

21 июля (воскресенье)

Урал – Ахмат (14:00)

Локомотив – Тамбов (16:30)

Динамо – Рубин (19:00)

Сочи – Зенит (21:30)

3-й тур

26 июля (пятница)

Динамо – Урал (20:00)

27 июля (суббота)

Уфа – Крылья Советов (14:00)

Тамбов – Спартак (16:30)

Краснодар – Сочи (19:00)

28 июля (воскресенье)

Оренбург – Зенит (14:00)

Арсенал – Ростов (16:30)

ЦСКА – Локомотив (19:00)

29 июля (понедельник)

Рубин – Ахмат (20:00)

4-й тур

3 августа (суббота)

Урал – Ростов (14:00)

Крылья Советов – Локомотив (16:30)

Спартак – Динамо (19:00)

Зенит – Краснодар (21:30)

4 августа (воскресенье)

Тамбов – Арсенал (16:30)

Рубин – ЦСКА (19:00)

Сочи – Уфа (21:30)

5 августа (понедельник)

Ахмат – Оренбург (20:00)

5-й тур

10 августа (суббота)

Оренбург – Тамбов (14:00)

Краснодар – Рубин (16:30)

Динамо – Зенит (19:00)

11 августа (воскресенье)

Арсенал – Уфа (14:00)

Локомотив – Урал (16:30)

ЦСКА – Сочи (19:00)

Ахмат – Спартак (21:30)

12 августа (понедельник)

Ростов – Крылья Советов (20:00)

6-й тур

16 августа (пятница)

Оренбург – Сочи (20:00)

17 августа (суббота)

Урал – Крылья Советов (14:00)

Тамбов – Краснодар (16:30)

Зенит – Ахмат (19:00)

18 августа (воскресенье)

Рубин – Арсенал (14:00)

Уфа – Ростов (16:30)

Динамо – Локомотив (19:00)

19 августа (понедельник)

Спартак – ЦСКА (20:00)

7-й тур

24 августа (суббота)

Тамбов – Динамо (14:00)

Зенит – Уфа (16:30)

Краснодар – Локомотив (19:00)

25 августа (воскресенье)

Крылья Советов – Спартак (14:00)

ЦСКА – Ахмат (16:30)

Ростов – Рубин (19:00)

Арсенал – Оренбург (21:30)

26 августа (понедельник)

Сочи – Урал (20:00)

8-й тур

30 августа (пятница)

Крылья Советов – Динамо (20:00)

31 августа (суббота)

Уфа – Оренбург (11:30)

Рубин – Сочи (14:00)

Локомотив – Ростов (16:30)

Ахмат – Тамбов (19:00)

1 сентября (воскресенье)

Урал – Краснодар (14:00)

Арсенал – ЦСКА (16:30)

Спартак – Зенит (19:00)