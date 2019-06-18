«Спартак» и ЦСКА сыграют в понедельник, 19 августа. 1 сентября «Спартак» примет «Зенит»

Удобно))) Ну ничего, теперь у них есть ВШЭ. Думаю, где-то за 30 млн они разработают очень крутой алгоритм, чтобы главные матчи тура не игрались в будни)))
РПЛ опубликовала календарь первых восьми туров сезона-2019/20.
Игра «Спартак» – ЦСКА состоится в рамках шестого тура в понедельник, 19 августа. Матч восьмого тура между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 1 сентября.
1-й тур
12 июля (пятница)
Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) (начало – 20:00 по московскому времени)
13 июля (суббота)
Урал (Екатеринбург) – Уфа (16:30)
Спартак (Москва) – Сочи (19:00)
Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург (21:30)
14 июля (воскресенье)
Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) (16:30)
Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов (19:00)
Ахмат (Грозный) – Краснодар (21:30)
15 июля (понедельник)
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) (20:00)
2-й тур
20 июля (суббота)
Уфа – Краснодар (14:00)
Крылья Советов – Арсенал (16:30)
ЦСКА – Оренбург (19:00)
Ростов – Спартак (21:30)
21 июля (воскресенье)
Урал – Ахмат (14:00)
Локомотив – Тамбов (16:30)
Динамо – Рубин (19:00)
Сочи – Зенит (21:30)
3-й тур
26 июля (пятница)
Динамо – Урал (20:00)
27 июля (суббота)
Уфа – Крылья Советов (14:00)
Тамбов – Спартак (16:30)
Краснодар – Сочи (19:00)
28 июля (воскресенье)
Оренбург – Зенит (14:00)
Арсенал – Ростов (16:30)
ЦСКА – Локомотив (19:00)
29 июля (понедельник)
Рубин – Ахмат (20:00)
4-й тур
3 августа (суббота)
Урал – Ростов (14:00)
Крылья Советов – Локомотив (16:30)
Спартак – Динамо (19:00)
Зенит – Краснодар (21:30)
4 августа (воскресенье)
Тамбов – Арсенал (16:30)
Рубин – ЦСКА (19:00)
Сочи – Уфа (21:30)
5 августа (понедельник)
Ахмат – Оренбург (20:00)
5-й тур
10 августа (суббота)
Оренбург – Тамбов (14:00)
Краснодар – Рубин (16:30)
Динамо – Зенит (19:00)
11 августа (воскресенье)
Арсенал – Уфа (14:00)
Локомотив – Урал (16:30)
ЦСКА – Сочи (19:00)
Ахмат – Спартак (21:30)
12 августа (понедельник)
Ростов – Крылья Советов (20:00)
6-й тур
16 августа (пятница)
Оренбург – Сочи (20:00)
17 августа (суббота)
Урал – Крылья Советов (14:00)
Тамбов – Краснодар (16:30)
Зенит – Ахмат (19:00)
18 августа (воскресенье)
Рубин – Арсенал (14:00)
Уфа – Ростов (16:30)
Динамо – Локомотив (19:00)
19 августа (понедельник)
Спартак – ЦСКА (20:00)
7-й тур
24 августа (суббота)
Тамбов – Динамо (14:00)
Зенит – Уфа (16:30)
Краснодар – Локомотив (19:00)
25 августа (воскресенье)
Крылья Советов – Спартак (14:00)
ЦСКА – Ахмат (16:30)
Ростов – Рубин (19:00)
Арсенал – Оренбург (21:30)
26 августа (понедельник)
Сочи – Урал (20:00)
8-й тур
30 августа (пятница)
Крылья Советов – Динамо (20:00)
31 августа (суббота)
Уфа – Оренбург (11:30)
Рубин – Сочи (14:00)
Локомотив – Ростов (16:30)
Ахмат – Тамбов (19:00)
1 сентября (воскресенье)
Урал – Краснодар (14:00)
Арсенал – ЦСКА (16:30)
Спартак – Зенит (19:00)