Экс-полузащитник «Порту» Лаюн вылечился от рака

Полузащитник «Монтеррея» Мигель Лаюн сообщил об излечении от рака.

«Хочу поблагодарить всех докторов, которые работали со мной от стадии определения диагноза до операции. Спасибо богу за то, что я по-прежнему могу быть здесь.

Надеюсь, вы правильно поняли мой посыл», — написал 30-летний мексиканец в твиттере.

Лаюн перешел в мексиканский клуб в январе из «Вильярреала» за 4 миллиона евро. Прежде выступал за «Севилью», «Порту», «Уотфорд», «Гранаду», «Америку» и «Аталанту».

Лаюн дебютировал за сборную Мексики в 2013-м году и сыграл на шести крупных турнирах, включая победный Кубок КОНКАКАФ-2015.