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    Опубликован календарь РПЛ на следующий сезон. Чемпионат начнется 14 июля, завершится – 17 мая

    На официальном сайте РПЛ опубликовали календарь турнира на сезон-2019/20.

    Календарь разрабатывался Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики на основе нового алгоритма, который учитывает множество требований. В частности, участие клубов в еврокубках, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок.

    Согласно календарю, первый тур Премьер-лиги начнется 14 июля.

    Чемпионат России-2019/20. 1-й тур

    «Зенит» – «Тамбов»

    «Спартак» – «Сочи»

    «Ростов» – «Оренбург»

    «Локомотив» – «Рубин»

    «Ахмат» – «Краснодар»

    «Арсенал» – «Динамо»

    «Крылья Советов» – ЦСКА

    «Урал» – «Уфа»

    Первая часть чемпионата России завершится 19-м туром, который стартует 8 декабря.

    Возобновится национальное первенство 1 марта.

    Заключительный 30-й тур состоится 17 мая.

    Чемпионат России-2019/20. 30-й тур

    «Ростов» – Зенит»

    «Краснодар» – «Ахмат»

    ЦСКА – «Тамбов»

    «Динамо» – «Оренбург»

    «Рубин» – «Спартак»

    «Крылья Советов» – «Сочи»

    «Уфа» – «Арсенал»

    «Урал» – «Локомотив»

    Полную версию календаря РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть здесь.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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