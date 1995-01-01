Опубликован календарь РПЛ на следующий сезон. Чемпионат начнется 14 июля, завершится – 17 мая

На официальном сайте РПЛ опубликовали календарь турнира на сезон-2019/20.

Календарь разрабатывался Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики на основе нового алгоритма, который учитывает множество требований. В частности, участие клубов в еврокубках, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок.

Согласно календарю, первый тур Премьер-лиги начнется 14 июля.

Чемпионат России-2019/20. 1-й тур

«Зенит» – «Тамбов»

«Спартак» – «Сочи»

«Ростов» – «Оренбург»

«Локомотив» – «Рубин»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Арсенал» – «Динамо»

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Урал» – «Уфа»

Первая часть чемпионата России завершится 19-м туром, который стартует 8 декабря.

Возобновится национальное первенство 1 марта.

Заключительный 30-й тур состоится 17 мая.

Чемпионат России-2019/20. 30-й тур

«Ростов» – Зенит»

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Тамбов»

«Динамо» – «Оренбург»

«Рубин» – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Сочи»

«Уфа» – «Арсенал»

«Урал» – «Локомотив»

Полную версию календаря РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть здесь.