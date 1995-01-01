Опубликован календарь РПЛ на следующий сезон. Чемпионат начнется 14 июля, завершится – 17 мая

На официальном сайте РПЛ опубликовали календарь турнира на сезон-2019/20.
Календарь разрабатывался Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики на основе нового алгоритма, который учитывает множество требований. В частности, участие клубов в еврокубках, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок.
Согласно календарю, первый тур Премьер-лиги начнется 14 июля.
Чемпионат России-2019/20. 1-й тур
«Зенит» – «Тамбов»
«Спартак» – «Сочи»
«Ростов» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Арсенал» – «Динамо»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Урал» – «Уфа»
Первая часть чемпионата России завершится 19-м туром, который стартует 8 декабря.
Возобновится национальное первенство 1 марта.
Заключительный 30-й тур состоится 17 мая.
Чемпионат России-2019/20. 30-й тур
«Ростов» – Зенит»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Тамбов»
«Динамо» – «Оренбург»
«Рубин» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Сочи»
«Уфа» – «Арсенал»
«Урал» – «Локомотив»
Полную версию календаря РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть здесь.