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    Чеферин: «Финал в Баку был ошибкой? Не думаю»

    Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о целесообразности проведения финала Лиги Европы в Баку.

    Армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян отказался от участия в виду конфликта между странами. Клубы не продали даже половины выделенных билетов.

    «Было ли решение провести финал в Баку ошибкой? Не думаю. Футбол основывается на страсти и развитии.

    Многие говорили, что стадион не был заполнен. Он не был забит, но на матч пришли 51 370 зрителей (из 69 870 – прим. «Бомбардира»). Мы должны развивать футбол не только в больших странах.

    Ситуация с Мхитаряном? Мы получили гарантии от Федерации футбола Азербайджана и самого государства. При это я уважаю решение игрока», – цитирует Чеферина Daily Mail.

    • «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1.
    • Лондонский клуб встретится в Суперкубке УЕФА с «Ливерпулем», победителем Лиги чемпионов. Матч состоится 14 августа на «Водафон-Арене» в Стамбуле.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6036

      KLIM777 54 минуты назад

      давайте следующий финал в лихтенштейне.

      получается почти 20 тысяч свободных мест было! Это полный провал.

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