Чеферин: «Финал в Баку был ошибкой? Не думаю»

давайте следующий финал в лихтенштейне.
получается почти 20 тысяч свободных мест было! Это полный провал.
Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о целесообразности проведения финала Лиги Европы в Баку.
Армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян отказался от участия в виду конфликта между странами. Клубы не продали даже половины выделенных билетов.
«Было ли решение провести финал в Баку ошибкой? Не думаю. Футбол основывается на страсти и развитии.
Многие говорили, что стадион не был заполнен. Он не был забит, но на матч пришли 51 370 зрителей (из 69 870 – прим. «Бомбардира»). Мы должны развивать футбол не только в больших странах.
Ситуация с Мхитаряном? Мы получили гарантии от Федерации футбола Азербайджана и самого государства. При это я уважаю решение игрока», – цитирует Чеферина Daily Mail.
- «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1.
- Лондонский клуб встретится в Суперкубке УЕФА с «Ливерпулем», победителем Лиги чемпионов. Матч состоится 14 августа на «Водафон-Арене» в Стамбуле.