Чеферин: «Финал в Баку был ошибкой? Не думаю»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о целесообразности проведения финала Лиги Европы в Баку.

Армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян отказался от участия в виду конфликта между странами. Клубы не продали даже половины выделенных билетов.

«Было ли решение провести финал в Баку ошибкой? Не думаю. Футбол основывается на страсти и развитии.

Многие говорили, что стадион не был заполнен. Он не был забит, но на матч пришли 51 370 зрителей (из 69 870 – прим. «Бомбардира»). Мы должны развивать футбол не только в больших странах.

Ситуация с Мхитаряном? Мы получили гарантии от Федерации футбола Азербайджана и самого государства. При это я уважаю решение игрока», – цитирует Чеферина Daily Mail.