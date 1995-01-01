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    МИД Азербайджана: «Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы»

    Пресс-секретарь Министерства иностранных Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян сможет принять участие в финальном матче Лиги Европы против «Челси», несмотря на запрет на въезд в страну граждан Армении.

    «В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга», – сказала Абдуллаева.

    • Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.
    • Мхитарян дважды в карьере пропускал матчи с азербайджанскими командами.
    • В 2015 году он не поехал на гостевую встречу с «Габалой», а в 2018-м пропустил выездную игру с «Карабахом».

    Источник: Associated Press

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10361

      bset 4 минуты назад

      Вот это профессионализм

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