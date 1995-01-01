МИД Азербайджана: «Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы»

Пресс-секретарь Министерства иностранных Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян сможет принять участие в финальном матче Лиги Европы против «Челси», несмотря на запрет на въезд в страну граждан Армении.

«В Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга», – сказала Абдуллаева.