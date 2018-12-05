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    «Лех» хочет продлить аренду Жамалетдинова на следующий сезон

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить выступать за «Лех».

    Как сообщает Głos Wielkopolski, клуб из Познани заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 22-летним футболистом и в ближайшее время вступит в переговоры с армейцами по поводу продления аренды на следующий сезон.

    «Лех» хотел бы выкупить футболиста, но цена составляет 650 тысяч евро. Это большая сумма для клуба. Покинет ли Тимур команду или нет, решение пока не принято», – сказали в пресс-службе «Леха».

    • «Лех» арендовал россиянина у ЦСКА в январе этого года на срок до конца сезона.
    • Жамалетдинов провел в чемпионате Польши семь матчей и отметился одним голом.

    Источник: Głos Wielkopolski

    Ежедневная общественно-политическая газета, публикуемая с 16 февраля 1945 г. в Познани. Старейшая газета в Великопольском воеводстве (крупнейшая административная единица Польши). Средний тираж – 25 724 экземпляра.

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    31.05.2019 17:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      Kalida 20 часов назад

      Жалко конечно, но лучше продать, пусть Тимур развивается в Европе

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