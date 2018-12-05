«Лех» хочет продлить аренду Жамалетдинова на следующий сезон

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить выступать за «Лех».

Как сообщает Głos Wielkopolski, клуб из Познани заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с 22-летним футболистом и в ближайшее время вступит в переговоры с армейцами по поводу продления аренды на следующий сезон.

«Лех» хотел бы выкупить футболиста, но цена составляет 650 тысяч евро. Это большая сумма для клуба. Покинет ли Тимур команду или нет, решение пока не принято», – сказали в пресс-службе «Леха».