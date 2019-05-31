Фанаты «Ювентуса» подписали петицию, призывающую убрать звезду Конте со стадиона. Сегодня он возглавил «Интер»

Более 3 тысяч болельщиков «Ювентуса» подписали петицию, автор которой просит убрать звезду бывшего тренера команды Антонио Конте с клубного стадиона.

Петиция была создана на сайте Change.org незадолго до того, как специалист возглавил «Интер».

«Антонио Конте был любимым капитаном, который играл с сердцем. Затем он стал нашим тренером и неожиданно выиграл скудетто, не имея топ-состава, после Calciopoli (коррупционный скандал в 2006 году, в который оказался вовлечен «Ювентус». В результате клуб лишили двух чемпионств (2005-го и 2006 года) и понизили в Серию В) и седьмого места (в сезоне-2009/2010).

Думаю, это можно сравнить с победой в Лиге чемпионов именно из-за исторического значения, придаваемого ей. Затем он ушел по не совсем понятным причинам за два дня до начала сезона. Не очень хороший поступок, но пока он все еще логичен. Что станет нестираемым разрывом с Конте, так это, на мой взгляд, его переход в «Интер».

Мы знаем, что тренеры, а также игроки и директоры – это профессионалы, которые имеют полное право делать профессиональный выбор, выходящий за рамки «принадлежности» (к тому или иному клубу).

Если бы Моуринью пришел в «Ювентус», он бы не поступил плохо по отношению к «Интеру». Также можно и сказать о Сарри и «Наполи», и о Капелло в отношении «Ромы» в прошлом. Потому что все, что говорится в течение сезона, складывается в диалектические столкновения, продиктованные момент, исходящим из ситуации на поле.

В случае с Конте и «Интером», думаю, это что-то совсем другое. Он не просто бывший игрок «Ювентуса» или профессионал, идущий в команду соперников. Многие делали это в прошлом. Это человек, который идет в клуб, где, даже сегодня есть такие люди, как Хавьер Дзанетти или Марко Тронкетти Провера (глава спонсора «Интера» Pirelli), которые никогда не скрывали своего мнения о «Ювентусе», и которые украл скудетто у того же «Ювентуса», за который Конте выступал и был главным героем.

Переход в «Интер» – не профессиональный выбор для Конте. Профессиональным выбором будет отправиться в «Наполи», «Рому», «Милан». Переход в «Интер» означает вступление в клуб, который, к счастью, безуспешно пытался уничтожить нас и облить грязью в историю, главным героем которой, несомненно, был Конте.

Переход в «Интер» – это не профессиональный выбор. Переход в «Интер» будет означать попирание достоинства в первую очередь. Насколько я понимаю, звезда на стадионе представляет собой то, что значит быть «ювентино», а не только прошлое.

Совершая этот поступок, Конте больше не представляет дух и ценности «ювентино», которые воплощают другие звезды.

Збигневу Бонеку не дали звезду по той же причине, а он был более достоин этого больше, чем Конте сейчас», – говорится в тексте петиции.

Конте провел 400 матчей за «Ювентус», пять раз выиграв Серию А и один раз Лигу чемпионов.

В качестве тренера итальянец трижды привел туринцев к чемпионству.

Конте – главный тренер «Интера»

Конте: «Сделал выбор в пользу «Интера» из-за амбиций клуба»