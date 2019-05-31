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    Конте: «Сделал выбор в пользу «Интера» из-за амбиций клуба»

    Антонио Конте дал первое интервью клубу после официального назначения главным тренером «Интера».

    «Начинается новая глава в моей жизни, и я очень взволнован. Сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства.

    Я сделал выбор в пользу «Интера» из-за амбиций клуба. Не стоит забывать и о богатой истории клуба. Меня приятно удивило, насколько «Интер» хочет вернуть себе те позиции, на которых он раньше был», – рассказал Конте.

    • По информации Джанлуки Ди Марцио, Конте подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.
    • Последнее место работы итальянского специалиста – английский «Челси».

    Конте – главный тренер «Интера»

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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    31.05.2019 09:00
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2266

      panmon 31 мая, 09:13

      Интер и так 4ый! Именно та позиция на которой раньше и был

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball > panmon 31 мая, 10:20

      С Конте 3-ми станут, норм.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1621

      InterMilLano1908 > panmon 31 мая, 13:48

      Как бы до юве рекорд 5и кратного чемпионства был у Интера да и у нас кубков ЛЧ больше чем у Блювентуса. А с Конте пришел человек который и создал Интер в нулевых и это Ориали так что Интер берет ЛЧ га след сезон

      0
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      Рейтинг: +2266

      panmon > InterMilLano1908 31 мая, 13:50

      ну будем посмотреть...
      Я бы не рассчитывал на Конте сильно

      0
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      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball > InterMilLano1908 5 часов назад

      Это когда Ориали пришел ? Ну раз мы до оскорблений опускаемся, то рекорд 5-ти кратный давно побит, Мьерде глупо ворошить это.

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