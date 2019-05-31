Конте: «Сделал выбор в пользу «Интера» из-за амбиций клуба»

Антонио Конте дал первое интервью клубу после официального назначения главным тренером «Интера».

«Начинается новая глава в моей жизни, и я очень взволнован. Сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства.

Я сделал выбор в пользу «Интера» из-за амбиций клуба. Не стоит забывать и о богатой истории клуба. Меня приятно удивило, насколько «Интер» хочет вернуть себе те позиции, на которых он раньше был», – рассказал Конте.

По информации Джанлуки Ди Марцио , Конте подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

, Конте подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов. Последнее место работы итальянского специалиста – английский «Челси».

Конте – главный тренер «Интера»