«После перехода в «Зенит» не было сожаления». Дзюба – об уходе из «Спартака» и возможном трансфере в Англию

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал интервью после победы над «Енисеем» (4:1) в 30-м туре РПЛ.

Напомним, 4-го мая команда Сергея Семака досрочно выиграла пятый титул чемпионов в истории клуба. Вчера, 26-го мая, в Санкт-Петербурге прошел чемпионский парад. (ВИДЕО)

«Абсолютно не лукавлю: те настоящие, адекватные болельщики «Спартака», кто мечтал о чемпионстве 16 лет, у кого уже дети выросли, — они заслужили это. Но я и тогда говорил, пусть и не для печати, и сейчас могу сказать вам — никакой злости у меня два года назад не было.

И вообще никакого сожаления, что ушeл из «Спартака» и оказался в «Зените». Я знал, что всe сделал правильно. Без всякой зависти или досады. А все те, кто пытался что-то подсчитать, — теперь могут этим заняться. Сам же к этому очень спокойно отношусь. Но для особо злых языков: и «Спартак» выиграл чемпионство, и Суперкубок, и я выиграл чемпионство, два Кубка России и два Суперкубка. То есть всe сделал верно.

«Если говорить о слухах, которые отправляют меня в Англию, то тут пока 50 на 50. После сборной многое станет понятно», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Воспитанник красно-белых перешел в петербургский клуб в июле 2015 года свободным агентом.

30-летний участник четвертьфинала ЧМ-2018 стал лучшим ассистентом чемпионата России.

«Это вряд ли будет команда топ-5. Скорее, «Эвертон» или «Вест Хэм», – ранее прокомментировал Дзюба перспективу перехода в АПЛ.

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