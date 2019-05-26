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    «Зенит» начал чемпионский парад

    Игроки и тренерский штаб «Зенита» проходят по рекам Санкт-Петербурга на теплоходе в рамках чемпионского парада.

    Сегодня, 26-го мая, команда Сергея Семака обыграла «Енисей» в заключительном туре чемпионата России. Досрочную победу команда оформила 4-го мая. Кубок стал пятым в истории клуба.

    Позже «Зенит» проедет по городу на автобусе.

    text

    Публикация от text (@zenit_spb)

    Источник: Официальный инстаграм «Зенита»

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    Сегодня, 20:49
    Комментарии17
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      Рейтинг: +9

      maksimgordeev 5 минут назад

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

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      Рейтинг: +1615

      Dellleone 1 час назад

      С таким то бюджетом, за счет персов и сирот.
      Ничего не жалко лиж бы царь был доволен.

      -3
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      Рейтинг: +5904

      KLIM777 > Dellleone 1 час назад

      это говорит, человек из города в который со всей страны льется бабло и открывается по 5 новых метро в год...завалите епало, товарищ!

      8
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      Рейтинг: -4883

      пьяныйхоровод > KLIM777 1 час назад

      Надож гамнеца подкинуть , у их там его видимо многа .

      1
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      Рейтинг: -4883

      пьяныйхоровод > Dellleone 1 час назад

      У вас гражданин избыток желчи вместо тестостерона , смотрите не захлебнитесь .

      1
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      Рейтинг: +1615

      Dellleone > KLIM777 57 минут назад

      В мой город пришёл карлик из твоего города и начался пздц во всей стране, да и шайка из твоего города разворовала всю страну так что епало ты свое завали говнопроект.

      0
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      Рейтинг: +1615

      Dellleone > пьяныйхоровод 55 минут назад

      Гражданин, позаботьтесь о состояние своих гормонов и о состояние своей желчи. Я со своим сам разберусь.

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      Рейтинг: +5904

      KLIM777 > Dellleone 50 минут назад

      да, разворовала всю страну, кроме московии. вы зажрались там олени. если же ты там живешь плохо, ты всего лишь неудачник или лентяй. откуда он пришел это не важно. это роли не играет.

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      Рейтинг: +660

      ДВС > Dellleone 46 минут назад

      Ты при *** кормился у Березовского или какого другого беглого олигарха, что теперь у тебя пздц?

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      Рейтинг: +1615

      Dellleone > KLIM777 46 минут назад

      Кто тебе сказал что я живу плохо ?
      Мне за пенсов обидно, которые честно отарабанив на государство по мусаркам вынуждены шарить, в то время пока твой любимый нац проект на их деньги шикует. Откуда они все вылезли играет роль. У вас там рассадник этой чумы.

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      Рейтинг: +1615

      Dellleone > ДВС 44 минуты назад

      Не нашёл конструктива в твоём вопросе. Если хочешь получить ответ, будь добр сформулируй свой вопрос. Если же тебе главное вы******** и вставить свои 5 копеек, то это у тебя уже получилось.

      0
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      Рейтинг: +5904

      KLIM777 > Dellleone 39 минут назад

      Если бы не было Зенита, то люди в стране жили бы лучше?)))

      Если бы президент вылез из Москвы, было бы лучше?)))) Тебе 16 лет что ли? Что за детские рассуждения. Страной всегда управляют те у кого много денег и это не президент, если не знал.

      1
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      Рейтинг: +1615

      Dellleone > KLIM777 29 минут назад

      Если бы все эти миллиарды были потрачены по назначению, а не на этот клуб, ради потехи маленькой группы лиц. Думаю что в стране стало бы хоть на чуточку но лучше.
      Кто управляет страной я знаю и понимаю это, нт ты же не станешь отрицать что вдруг как то по магическому стечению обстоятельств управлять всеми самыми крупными гос корпорациями стали бывшие мячики, соседи, одноклассники, друзья ... одного человека. И не потому что они классные управленцы, а именно потому что они, соседи, друзья и прочее. Если бы все были на своих местах все бы было на много лучше. А клуб за который ты топишь создан был для потехи и удовлетворения амбиций этих друзей, соседний и т д.

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      Рейтинг: +1615

      Dellleone > Dellleone 28 минут назад

      *мясники

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      Рейтинг: +2740

      BarStep > Dellleone 21 минуту назад

      Почитал твои коменты.., да ты парень болен.. Закрой свой комп и погуляй по городу.. Можно выехать за город, желательно куда ни-будь подальше, Белгород например или Владивосток - проветри мозги.. Или то, что ты пишешь,- это твой единственный источник доходов?

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      Рейтинг: +1615

      Dellleone > BarStep 17 минут назад

      Спасибо за совет, но давай я как ниьудь без тебя разберусь. Источник доходов писать на футбольном сайте за деньги ))))) видимо ты сам болен раз тебе такая херня в голову могла прийти.

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      Рейтинг: -4883

      пьяныйхоровод > Dellleone 6 минут назад

      У меня с гормонами дела вполне норм . А у вас со своими разбираться получается не очень .

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