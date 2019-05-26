Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog
Игроки и тренерский штаб «Зенита» проходят по рекам Санкт-Петербурга на теплоходе в рамках чемпионского парада.
Сегодня, 26-го мая, команда Сергея Семака обыграла «Енисей» в заключительном туре чемпионата России. Досрочную победу команда оформила 4-го мая. Кубок стал пятым в истории клуба.
Позже «Зенит» проедет по городу на автобусе.