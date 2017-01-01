Дзюба – о возможном трансфере в АПЛ: «Это вряд ли будет команда топ-пять. Скорее, «Эвертон» или «Вест Хэм»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поговорил о возможном трансфере в АПЛ. Игрок не исключает, что летом покинет Россию.

«Переезд в Англию или Лига чемпионов с «Зенитом» в следующем сезоне? Если говорить честно, то 50 на 50. Лига чемпионов – это непередаваемые ощущения. Только гимн страны лучше гимна этого турнира.

Чтобы уехать в Англию, надо быть адекватным человеком и понимать, что это вряд ли будет команда первой пятерки. Скорее, «Вест Хэм» или «Эвертон». Если уезжать, надо искать вариант, чтобы играть, а не сидеть безвылазно в запасе», – сказал игрок в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».