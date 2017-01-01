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    Дзюба – о возможном трансфере в АПЛ: «Это вряд ли будет команда топ-пять. Скорее, «Эвертон» или «Вест Хэм»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поговорил о возможном трансфере в АПЛ. Игрок не исключает, что летом покинет Россию.

    «Переезд в Англию или Лига чемпионов с «Зенитом» в следующем сезоне? Если говорить честно, то 50 на 50. Лига чемпионов – это непередаваемые ощущения. Только гимн страны лучше гимна этого турнира.

    Чтобы уехать в Англию, надо быть адекватным человеком и понимать, что это вряд ли будет команда первой пятерки. Скорее, «Вест Хэм» или «Эвертон». Если уезжать, надо искать вариант, чтобы играть, а не сидеть безвылазно в запасе», – сказал игрок в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

    • Дзюба в этом сезоне впервые стал чемпионом России.
    • Игрок провел 39 матчей, забил 14 голов, сделал 13 результативных пасов.
    • Рыночная стоимость Дзюбы – 13 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4585

      prezent2017 38 минут назад

      Сиди дома и никуда не высовывайся, Тёма. А то дурь твоя всем видна будет!

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      Рейтинг: +20

      olmok 43 минуты назад

      из контекста-это вряд ли будет

      0
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      Рейтинг: +3468

      vladik12 1 час назад

      "Эвертон" и "Вест Хэм" перекрестились и вызвали экзорциста.

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