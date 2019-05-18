Серия А. «Удинезе» и СПАЛ забили 5 голов, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло»

Матч 37-го тура чемпионата Италии «Удинезе» – СПАЛ закончился со счетом 3:2.

В составе хозяев забили защитник Самир и нападающий Стефано Окака-Чука. За гостей отличились хавбек Андреа Петанья и форвард Маттиа Валоти.

Этот и другие результаты представлены ниже.

Италия. Серия А. 37-й тур

Удинезе – СПАЛ – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Самир, 5; 2:0 – Окака-Чука, 31; 3:0 – Окака-Чука, 35; 3:1 – Петанья, 53; 3:2 – Валоти, 59.

Дженоа – Кальяри – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Паволетти, 40; 1:1 – Кришито, 89 (с пенальти).

Сассуоло – Рома – 0:0

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