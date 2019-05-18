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    Серия А. «Удинезе» и СПАЛ забили 5 голов, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло»

    Матч 37-го тура чемпионата Италии «Удинезе»СПАЛ закончился со счетом 3:2.

    В составе хозяев забили защитник Самир и нападающий Стефано Окака-Чука. За гостей отличились хавбек Андреа Петанья и форвард Маттиа Валоти.

    Этот и другие результаты представлены ниже.

    Италия. Серия А. 37-й тур

    Удинезе – СПАЛ – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Самир, 5; 2:0 – Окака-Чука, 31; 3:0 – Окака-Чука, 35; 3:1 – Петанья, 53; 3:2 – Валоти, 59.

    Дженоа – Кальяри – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Паволетти, 40; 1:1 – Кришито, 89 (с пенальти).

    Сассуоло – Рома – 0:0

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    18.05.2019 23:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5717

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Когда это Сассуоло стал аутсайдером, очки свои кривые протрите олигофрены

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