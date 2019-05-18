Серия А. «Удинезе» и СПАЛ забили 5 голов, «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло»

Когда это Сассуоло стал аутсайдером, очки свои кривые протрите олигофрены
Матч 37-го тура чемпионата Италии «Удинезе» – СПАЛ закончился со счетом 3:2.
В составе хозяев забили защитник Самир и нападающий Стефано Окака-Чука. За гостей отличились хавбек Андреа Петанья и форвард Маттиа Валоти.
Этот и другие результаты представлены ниже.
Италия. Серия А. 37-й тур
Голы: 1:0 – Самир, 5; 2:0 – Окака-Чука, 31; 3:0 – Окака-Чука, 35; 3:1 – Петанья, 53; 3:2 – Валоти, 59.
Голы: 0:1 – Паволетти, 40; 1:1 – Кришито, 89 (с пенальти).