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    РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», «Ростов» выиграл у «Зенита»

    В воскресенье проходят четыре матча 29-го тура чемпионата России.

    «Урал» дома сыграл вничью с «Локомотивом», «Енисей» в Красноярске поделил очки с «Динамо», «Арсенал» в Туле крупно уступил «Краснодару», «Ростов» на своем поле обыграл «Зенит».

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Попов (с пенальти), 67.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Краснодар – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Петров, 55; 0:2 – Перейра, 68; 0:3 – Ари, 82.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Жоаозиньо, 35 (с пенальти); 1:1 – Кутьин, 40 (с пенальти); 1:2 – Юсупов, 83; 2:2 – Кутьин, 87.

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 21; 1:1 – Панюков, 39; 2:1 – Эль Кабир, 46; 2:2 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 18; 0:2 – Мельгарехо, 51; 1:2 – Бурлак, 83.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чалов (с пенальти), 64.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа — Оренбург — 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Алвеш, 15; 0:2 – Мишкич, 87.

    Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала)

    20 мая, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    19.05.2019 01:30
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 мая 2019, 10:00

      Ростов с победой. Жаль что уходит Клачев. Трудно будет найти Ростову игрока такого плана.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 19 мая 2019, 20:59

      Ростов с победой.
      игра совсем фиговая, без пендаля в ворота никак не попасть

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 19 мая 2019, 20:09

      Ну разве так можно, а? Явно не чистый и честный футбол. Что так хотели насолить Локомотиву и Семину?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 19 мая 2019, 20:08

      Короче все в отпуск как Реал-Бетис!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 19 мая 2019, 20:05

      Если честно это порнография а не футбол!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      radist_21 19 мая 2019, 20:01

      Как же жалок Локомотив,без российских судеек им там делать нечего,позор для страны!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 19 мая 2019, 19:49

      ВСЕ!СПАСИБО ТИМОФЕЙ КАЛАЧЕВ ЗА ИГРЫ ЗА РОСТОВ!ПРОЩАЙ КОРОЛЬ,ДА ЗДРАСТВУЕТ КОРОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      kondron 19 мая 2019, 19:23

      Теперь интрига дня. Забьёт ли Великий Зе)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > kondron 19 мая 2019, 19:46

      он забивать то не тренируется , он только сальто репетирует..
      так что не забьёт

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 19 мая 2019, 18:48

      Ростов выиграет 4:1,Зениту уже не чего не надо а нам надо правильно проводить Тимоху!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > kazak161 19 мая 2019, 19:27

      А чего не 10 - 1 ??? Зенит же вторым составом играет...))

      6
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > _Marqella_ 19 мая 2019, 19:34

      Привет Маша,так и Ростов по сути вторым составом играет

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero > _Marqella_ 19 мая 2019, 19:43

      да уж Нибулин Краневитер и Заболтный - это чудо ., сколько на них можно смотреть? гнать давно надо

      7
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > portero 19 мая 2019, 20:46

      Можно добавить ещё Эрнани с Мамманой, который пенальти постоянно привозит...

      5
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      Рейтинг: +69

      _Статист_ 19 мая 2019, 18:46

      Краснодар давно ждем в ЛЧ.Браво!!!
      P.S Побольше бы таких меценатов как Галицкий, всю душу вложил в клуб!!!

      10
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > _Статист_ 21 мая 2019, 21:12

      Галицкий вообще хозяин клуба ))))

      0
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