РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», «Ростов» выиграл у «Зенита»

В воскресенье проходят четыре матча 29-го тура чемпионата России.

«Урал» дома сыграл вничью с «Локомотивом», «Енисей» в Красноярске поделил очки с «Динамо», «Арсенал» в Туле крупно уступил «Краснодару», «Ростов» на своем поле обыграл «Зенит».

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Попов (с пенальти), 67.

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Арсенал (Тула) – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Петров, 55; 0:2 – Перейра, 68; 0:3 – Ари, 82.

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Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Жоаозиньо, 35 (с пенальти); 1:1 – Кутьин, 40 (с пенальти); 1:2 – Юсупов, 83; 2:2 – Кутьин, 87.

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 21; 1:1 – Панюков, 39; 2:1 – Эль Кабир, 46; 2:2 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).

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Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 18; 0:2 – Мельгарехо, 51; 1:2 – Бурлак, 83.

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ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Чалов (с пенальти), 64.

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Уфа — Оренбург — 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Алвеш, 15; 0:2 – Мишкич, 87.

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала)

20 мая, 19:00 мск

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