РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», «Ростов» выиграл у «Зенита»

Ростов с победой. Жаль что уходит Клачев. Трудно будет найти Ростову игрока такого плана.
В воскресенье проходят четыре матча 29-го тура чемпионата России.
«Урал» дома сыграл вничью с «Локомотивом», «Енисей» в Красноярске поделил очки с «Динамо», «Арсенал» в Туле крупно уступил «Краснодару», «Ростов» на своем поле обыграл «Зенит».
Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)
Гол: 1:0 – Попов (с пенальти), 67.
Арсенал (Тула) – Краснодар – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Петров, 55; 0:2 – Перейра, 68; 0:3 – Ари, 82.
Енисей (Красноярск) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Жоаозиньо, 35 (с пенальти); 1:1 – Кутьин, 40 (с пенальти); 1:2 – Юсупов, 83; 2:2 – Кутьин, 87.
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 21; 1:1 – Панюков, 39; 2:1 – Эль Кабир, 46; 2:2 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).
Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Зе Луиш (с пенальти), 18; 0:2 – Мельгарехо, 51; 1:2 – Бурлак, 83.
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)
Гол: 1:0 – Чалов (с пенальти), 64.
Голы: 0:1 — Алвеш, 15; 0:2 – Мишкич, 87.
Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала)
20 мая, 19:00 мск