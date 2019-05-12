Серия А. «Ювентус» проиграл «Роме», команда Аллегри не побеждает в третьем матче подряд

«Ювентус» проиграл «Роме» в матче 36-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 0:2. Голы забили полузащитник Алессандро Флоренци и форвард Эдин Джеко.

Туринский клуб не побеждает в третьем матче подряд. Ранее команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Интером» (1:1) и «Торино» (1:1).

«Рома» с 62 очками поднялась на шестое место. «Ювентус» с 89 очками идет первым (команда досрочно стала чемпионом Италии).

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

Рома – Ювентус – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Флоренци, 79; 2:0 – Джеко, 90+3.

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