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    Серия А. «Ювентус» проиграл «Роме», команда Аллегри не побеждает в третьем матче подряд

    «Ювентус» проиграл «Роме» в матче 36-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 0:2. Голы забили полузащитник Алессандро Флоренци и форвард Эдин Джеко.

    Туринский клуб не побеждает в третьем матче подряд. Ранее команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Интером» (1:1) и «Торино» (1:1).

    «Рома» с 62 очками поднялась на шестое место. «Ювентус» с 89 очками идет первым (команда досрочно стала чемпионом Италии).

    Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

    Рома – Ювентус – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Флоренци, 79; 2:0 – Джеко, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2019 23:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      kliker 40 минут назад

      Побеждать сильную команду только на классе не выходит, упираться надо, заставлять себя.
      А зачем, если уже туров 5 как чемпионы.

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