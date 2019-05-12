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    Завершился 28-й тур РПЛ. «Спартак» обыграл «Уфу», «Зенит» выиграл у ЦСКА

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Обляков, 30; 1:1 – Дриусси, 38; 2:1 – Ригони, 62; 3:1 – Дриусси, 86.

    Спартак (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Зе Луиш, 11.

    Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мбенг, 3; 2:0 – Мбенг, 42; 2:1 – Бурлак, 44.

    Енисей (Красноярск) – Краснодар – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Классон, 31; 0:2 – Газинский, 36; 0:3 – Игнатьев, 78; 0:4 – Сулейманов, 87.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Антон Миранчук (с пенальти), 3; 2:0 – Смолов, 10; 3:0 – Крыховяк, 73; 4:0 – Кварацхелия, 87.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бакаев, 34 (с пенальти).

    Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ойеволе, 51; 1:1 – Сутормин, 72; 2:1 – Галаджан, 87; 2:2 – Погребняк, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2019 21:00
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 мая 2019, 06:27

      Конифеева на пенсию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 12 мая 2019, 20:01

      пока Зенит ЦСКА рубится не жалея ног, как бы судья дает поиграть жестко ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > sssrspartak 12 мая 2019, 21:18

      не всё отлично закончилось!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 12 мая 2019, 17:28

      давай спартак, надо уфу на локо настроить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 12 мая 2019, 16:18

      Спартак -Уфа 4:1 Зенит - ЦСКА 2:2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 12 мая 2019, 12:33

      Вот ведь не понятно почему Мбенг не часто играет. Когда он на поле то обязательно игра Ахмата обостряется. Что он так ленив или еще что то?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 12 мая 2019, 06:33

      Хороший футболист был Ари до тех пор, пока в сборную России не попал. И правда, что же она с футболерами делает?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 11 мая 2019, 23:28

      Скоро поедет Енисей в ФНЛ с багажом Аленичева

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 11 мая 2019, 16:16

      Краснодар Красавчики мои поздравления

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5219

      ААМ 11 мая 2019, 14:08

      Хорошо бы Краснодар попал в ЛЧ!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 11 мая 2019, 10:55

      Ахмату желаю удачи.

      3
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