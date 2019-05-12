Завершился 28-й тур РПЛ. «Спартак» обыграл «Уфу», «Зенит» выиграл у ЦСКА

Конифеева на пенсию.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Обляков, 30; 1:1 – Дриусси, 38; 2:1 – Ригони, 62; 3:1 – Дриусси, 86.
Спартак (Москва) – Уфа – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Зе Луиш, 11.
Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Мбенг, 3; 2:0 – Мбенг, 42; 2:1 – Бурлак, 44.
Енисей (Красноярск) – Краснодар – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Классон, 31; 0:2 – Газинский, 36; 0:3 – Игнатьев, 78; 0:4 – Сулейманов, 87.
Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Антон Миранчук (с пенальти), 3; 2:0 – Смолов, 10; 3:0 – Крыховяк, 73; 4:0 – Кварацхелия, 87.
Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Бакаев, 34 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0
Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Ойеволе, 51; 1:1 – Сутормин, 72; 2:1 – Галаджан, 87; 2:2 – Погребняк, 90+6.