Каждый из финалистов ЛЧ и ЛЕ по ходу сезона проиграл «Вулверхэмптону»

Так вот кто на самом деле чемпион!!! )))
«Челси» и «Арсенал» 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку разыграют кубок Лиги Европы.
На стадии полуфиналов команды прошли «Айнтрахт» (2:2 по сумме, 4:3 в серии пенальти) и «Валенсию» (7:3 по сумме) соответственно.
Во вторник и среду сформировалась пара финалистов Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в решающем матче турнира, который пройдет 1-го июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Впервые в истории все финалисты обоих еврокубков представляют одну страну.
По ходу сезона каждый из четырех клубов уступил «Вулверхэмптону»:
15-й тур АПЛ Вулверхэмптон – Челси – 2:1 (0:1)
20-й тур АПЛ Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:3 (1:0)
1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1 (1:0)
31 тур АПЛ Вулверхэмптон – Арсенал – 3:1 (3:0)
- В заключительном туре Премьер-лиги «волки» сыграют с «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа идет второй, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.
- «Вулверхэмптон» – седьмой в таблице. Отставание от «Манчестер Юнайтед» с шестой строчки составляет девять очков.
- Главный тренер Нуну Эшпириту Санту вошел в четверку номинантов на звание лучшего тренера сезона.