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    Каждый из финалистов ЛЧ и ЛЕ по ходу сезона проиграл «Вулверхэмптону»

    «Челси» и «Арсенал» 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку разыграют кубок Лиги Европы.

    На стадии полуфиналов команды прошли «Айнтрахт» (2:2 по сумме, 4:3 в серии пенальти) и «Валенсию» (7:3 по сумме) соответственно.

    Во вторник и среду сформировалась пара финалистов Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в решающем матче турнира, который пройдет 1-го июня на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    Впервые в истории все финалисты обоих еврокубков представляют одну страну.

    По ходу сезона каждый из четырех клубов уступил «Вулверхэмптону»:

    15-й тур АПЛ Вулверхэмптон – Челси – 2:1 (0:1)

    20-й тур АПЛ Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:3 (1:0)

    1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1 (1:0)

    31 тур АПЛ Вулверхэмптон – Арсенал – 3:1 (3:0)

    Нормально, что «Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал». Они всегда побеждают топов

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +651

      Mariner 24 минуты назад

      Так вот кто на самом деле чемпион!!! )))

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