Гвардиола, Клопп, Покеттино и Санту – номинанты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила номинантов на приз «Лучший тренер сезона-2018/19».
В список вошли:
1. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»;
2. Юрген Клопп, «Ливерпуль»;
3. Маурисио Покеттино, «Тоттенхэм»;
4. Нуну Эшпириту Санту, «Вулверхэмптон».
- «Сити» за тур до конца сезона лидирует в таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Лондонский клуб занимает 4 место, «Вулверхэмптон» – 7.
- Гвардиола – действующий обладатель награды. В прошлом сезоне его команда выиграла чемпионат.
- Голосование на сайте турнира продлится до 9 мая включительно.