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    Гвардиола, Клопп, Покеттино и Санту – номинанты на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

    Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила номинантов на приз «Лучший тренер сезона-2018/19».

    В список вошли:

    1. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»;

    2. Юрген Клопп, «Ливерпуль»;

    3. Маурисио Покеттино, «Тоттенхэм»;

    4. Нуну Эшпириту Санту, «Вулверхэмптон».

    • «Сити» за тур до конца сезона лидирует в таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко. Лондонский клуб занимает 4 место, «Вулверхэмптон» – 7.
    • Гвардиола – действующий обладатель награды. В прошлом сезоне его команда выиграла чемпионат.
    • Голосование на сайте турнира продлится до 9 мая включительно.

    Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги

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