Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Валенсию» благодаря хет-трику Обамеянга и вышел в финал

Ответный полуфинал Лиги Европы «Валенсия» – «Арсенал» закончился со счетом 2:3.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Кевин Гамейро. У француза теперь 11 голов и одна голевая передача в последних 12-ти матчах турнира на домашнем поле.

За гостей забили форварды Пьер-Эмерик Обамеянг (хет-трик) и Александр Ляказетт.

Команда Унаи Эмери вышла в финал турнира, который пройдет в Баку 29-го мая.

Второй финалист определится в матче «Челси» – «Айнтрахт» (1:1; 2:2 по сумме, дополнительное время). «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Стэмфорд Бридж».

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

Валенсия (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Гамейро, 11; 1:1 – Обамеянг, 17; 1:2 – Ляказетт, 50; 2:2 – Гамейро, 58; 2:3 – Обамеянг, 69; 2:4 – Обамеянг, 88.

«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Торрес, 71), Родриго (Мина, 72), Гамейро.

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлс, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Гарай, 38; Гайя, 43 – Озил, 62.

Первый матч – 1:3

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