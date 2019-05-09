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    Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Валенсию» благодаря хет-трику Обамеянга и вышел в финал

    Ответный полуфинал Лиги Европы «Валенсия»«Арсенал» закончился со счетом 2:3.

    В составе хозяев дублем отметился нападающий Кевин Гамейро. У француза теперь 11 голов и одна голевая передача в последних 12-ти матчах турнира на домашнем поле.

    За гостей забили форварды Пьер-Эмерик Обамеянг (хет-трик) и Александр Ляказетт.

    Команда Унаи Эмери вышла в финал турнира, который пройдет в Баку 29-го мая.

    Второй финалист определится в матче «Челси»«Айнтрахт» (1:1; 2:2 по сумме, дополнительное время). «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Стэмфорд Бридж».

    Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

    Валенсия (Испания) – Арсенал (Англия) – 2:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гамейро, 11; 1:1 – Обамеянг, 17; 1:2 – Ляказетт, 50; 2:2 – Гамейро, 58; 2:3 – Обамеянг, 69; 2:4 – Обамеянг, 88.

    «Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Торрес, 71), Родриго (Мина, 72), Гамейро.

    «Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлс, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг.

    Предупреждения: Гарай, 38; Гайя, 43 – Озил, 62.

    Первый матч – 1:3

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир

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    09.05.2019 23:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      gigs84 48 минут назад

      А кто-то переживал, что Арсенал не сдюжит) Осталось ещё Челси в финал подтянуть до полного комплекта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +375

      LMI 49 минут назад

      Сегодня было очень легко, красиво и убедительно. Но разве ради этого стоило обгадиться с КП, Лестером, Вулвз, Брайтоном ? Не думаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5465

      Skull_Boy 55 минут назад

      Ожидаемо и это уже, пока, 3й клуб из 4х представляющий Британию, который будет играть в финале еврокубка, как раз учитывая, что деньги мира играют как раз в Англии и там самая крутая физика сезона

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +392

      FENIX-SL > Skull_Boy 51 минуту назад

      наконец то все на своих местах
      хотя челси видеть в финале совсем не хочется
      айнтрахт все же сенсация как никак

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