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    Тальяфико продлил контракт с «Аяксом». Им интересуются «Барселона», «Реал» и «Бавария»

    «Аякс» объявил о продлении контракта с левым защитником Николасом Тальяфико. Срок нового договора рассчитан до июня 2022 года.

    По информации СМИ, 26-летний футболист входит в сферу интересов «Барселоны», «Реала», «Баварии», «Арсенала», «Атлетико» и «Тоттенхэма».

    • Аргентинец перешел в клуб из Амстердама из «Индепендьенте» в январе 2018 года за 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне Тальяфико провел за «Аякс» 42 игры, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.
    • Стоимость защитника по оценке Transfermarkt составляет 25 миллионов.

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

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