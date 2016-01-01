Тальяфико продлил контракт с «Аяксом». Им интересуются «Барселона», «Реал» и «Бавария»

«Аякс» объявил о продлении контракта с левым защитником Николасом Тальяфико. Срок нового договора рассчитан до июня 2022 года.

По информации СМИ, 26-летний футболист входит в сферу интересов «Барселоны», «Реала», «Баварии», «Арсенала», «Атлетико» и «Тоттенхэма».