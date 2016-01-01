Тальяфико продлил контракт с «Аяксом». Им интересуются «Барселона», «Реал» и «Бавария»

«Аякс» объявил о продлении контракта с левым защитником Николасом Тальяфико. Срок нового договора рассчитан до июня 2022 года.
По информации СМИ, 26-летний футболист входит в сферу интересов «Барселоны», «Реала», «Баварии», «Арсенала», «Атлетико» и «Тоттенхэма».
- Аргентинец перешел в клуб из Амстердама из «Индепендьенте» в январе 2018 года за 4 миллиона евро.
- В этом сезоне Тальяфико провел за «Аякс» 42 игры, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.
- Стоимость защитника по оценке Transfermarkt составляет 25 миллионов.