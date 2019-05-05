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    Завершился 27-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», ЦСКА – с «Динамо», «Локомотив» проиграл «Арсеналу»

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Классон (с пенальти), 25; 1:1 – Шомуродов, 89.

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бийол, 28; 1:1 – Кардозу, 35; 1:2 – Панченко, 43; 2:2 – Нисимура, 85.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Тимофеев, 12; 1:1 – Неделчяру, 90+3.

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бакаев, 24; 2:0 – Джорджевич, 59.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Исмаэл, 55; 1:1 – Дриусси, 86.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фернандо, 82.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Енисей (Красноярск) – Анжи (Махачкала) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Долгов, 35; 1:1 – Соболев, 63; 2:1 – Соболев, 66; 3:1 – Огуде, 82.

    Удаления: нет – Гиголаев, 58 (вторая ж.к.).

    Рубин (Казань) – Оренбург – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сиваков (в свои ворота), 35; 2:0 – Полоз (с пенальти), 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2019 21:09
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 мая 2019, 21:47

      ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 5 мая 2019, 21:00

      отскочил краснодар

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 5 мая 2019, 20:19

      Шанс у Краснодара есть и им надо воспользоваться.Если нет то и ЛЧ зачем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 5 мая 2019, 20:17

      после игры матч премьер будет дрочить на деревню

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 5 мая 2019, 20:15

      удаление будет у ростова короче всё ясно тянут станицу .все свистки в пользу деревни

      1
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 5 мая 2019, 20:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ставки сделаны господа!

      -4
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 5 мая 2019, 20:07

      Ещё пару таких пеналей и тут либо пацанам в Ростове долги по зарплате погасят, либо судья дачу купит ..... ))
      А вообще, Ваня Ноавосельцев - упырище, абсолютно в каждой игре привозит или голы в собственные ворота забивает.
      Надо возвращать мастерюгу на родину, пусть там чудит......

      3
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      Рейтинг: +139

      богатяновский > MaxRnD 5 мая 2019, 20:33

      не обижайся на него земляк просто ему отвели такую роль кто знает тот поймёт

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > MaxRnD 5 мая 2019, 20:52

      Не просто же так он в Зените на скамейке сидел....

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 5 мая 2019, 20:01

      продажный чемпионат

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > латунный сепаратист 5 мая 2019, 20:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Счет давно известен!

      -4
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      Рейтинг: +139

      богатяновский > kazak161 5 мая 2019, 20:36

      ну что я вам говорил здесь как в детективе хочешь найти преступника ищи мотив

      1
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      Рейтинг: +139

      богатяновский > латунный сепаратист 5 мая 2019, 20:45

      да это к сожалению так и только барселона ливерпуль и псж потом вам расскажут и покажут правду о наших чемпионах вот умора карманный чемпионат

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 5 мая 2019, 19:59

      судья три да раз

      3
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 5 мая 2019, 19:50

      КРАСНОДАРУ УДАЧИ!!!! КЛАССНАЯ КОМАНДА.

      -2
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