Завершился 27-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», ЦСКА – с «Динамо», «Локомотив» проиграл «Арсеналу»

ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Классон (с пенальти), 25; 1:1 – Шомуродов, 89.
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Бийол, 28; 1:1 – Кардозу, 35; 1:2 – Панченко, 43; 2:2 – Нисимура, 85.
Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 – Тимофеев, 12; 1:1 – Неделчяру, 90+3.
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Бакаев, 24; 2:0 – Джорджевич, 59.
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Исмаэл, 55; 1:1 – Дриусси, 86.
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Фернандо, 82.
Енисей (Красноярск) – Анжи (Махачкала) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Долгов, 35; 1:1 – Соболев, 63; 2:1 – Соболев, 66; 3:1 – Огуде, 82.
Удаления: нет – Гиголаев, 58 (вторая ж.к.).
Рубин (Казань) – Оренбург – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сиваков (в свои ворота), 35; 2:0 – Полоз (с пенальти), 77.