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    Фанат, которого ударил Неймар: «Я не оскорблял его. Я сказал, что «ПСЖ» никакой»

    Болельщик «Ренна» Эдуар рассказал об инциденте, произошедшем между ним и нападающим «ПСЖ» Неймаром после окончания финального матча Кубка Франции (2:2, 6:5 по пенальти).

    После завершения встречи бразильский форвард поднимался на трибуну за серебряной медалью. В один момент он остановился около фаната и после непродолжительного диалога ударил его в лицо.

    «Я не оскорблял его, я сказал ему, что они были никакими. Это командная игра.

    Когда подошли другие игроки, Верратти, Буффон. Я сказал им: «Вы никакие. Вперед, «Ренн»!» – сказал Эдуар.

    Как сообщает L’Equipe, на видео слышно, как болельщик обозвал голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона шутом, а полузащитника Марко Верратти предположительно назвал расистом. Неймару же он сказал: «Вы, научитесь играть в футбол».

    Источник: L’Equipe

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