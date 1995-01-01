Фанат, которого ударил Неймар: «Я не оскорблял его. Я сказал, что «ПСЖ» никакой»

Болельщик «Ренна» Эдуар рассказал об инциденте, произошедшем между ним и нападающим «ПСЖ» Неймаром после окончания финального матча Кубка Франции (2:2, 6:5 по пенальти).

После завершения встречи бразильский форвард поднимался на трибуну за серебряной медалью. В один момент он остановился около фаната и после непродолжительного диалога ударил его в лицо.

«Я не оскорблял его, я сказал ему, что они были никакими. Это командная игра.

Когда подошли другие игроки, Верратти, Буффон. Я сказал им: «Вы никакие. Вперед, «Ренн»!» – сказал Эдуар.

Как сообщает L’Equipe, на видео слышно, как болельщик обозвал голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона шутом, а полузащитника Марко Верратти предположительно назвал расистом. Неймару же он сказал: «Вы, научитесь играть в футбол».