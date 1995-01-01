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    АПЛ. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд», «Саутгемптон» и «Борнмут» забили 6 мячей и другие результаты

    Перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии «Уотфорд»«Вулверхэмптон» закончился со счетом 1:2.

    За хозяев забил Андре Грэй, за гостей – Рауль Хименес и Диого Хота.

    Этот и результаты 36-го тура представлены ниже.

    Англия. Премьер-лига. 36-й тур

    Уотфорд – Вулверхэмптон – 1:2 (0:1) перенесенный матч 31-го тура

    Голы: 0:1 – Хименес, 41; 1:1 – Грей, 49; 1:2 – Хота, 77.

    Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0

    Саутгемптон – Борнмут – 3:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Лонг, 12; 1:1 – Гослинг, 20; 1:2 – Уилсон, 32; 2:2 – Уорд-Проус, 55; 3:2 – Таргетт, 67; 3:3 – Уилсон, 86.

    Фулхэм – Кардифф – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бабел, 79.

    Источник: Бомбардир

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      Рейтинг: +7706

      DeStar 49 минут назад

      волки красавцы!

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