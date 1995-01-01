АПЛ. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд», «Саутгемптон» и «Борнмут» забили 6 мячей и другие результаты

волки красавцы!
Перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» – «Вулверхэмптон» закончился со счетом 1:2.
За хозяев забил Андре Грэй, за гостей – Рауль Хименес и Диого Хота.
Этот и результаты 36-го тура представлены ниже.
Англия. Премьер-лига. 36-й тур
Уотфорд – Вулверхэмптон – 1:2 (0:1) перенесенный матч 31-го тура
Голы: 0:1 – Хименес, 41; 1:1 – Грей, 49; 1:2 – Хота, 77.
Саутгемптон – Борнмут – 3:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Лонг, 12; 1:1 – Гослинг, 20; 1:2 – Уилсон, 32; 2:2 – Уорд-Проус, 55; 3:2 – Таргетт, 67; 3:3 – Уилсон, 86.
Гол: 1:0 – Бабел, 79.