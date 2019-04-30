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    Завершился 26-й тур РПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА, «Спартак» упустил победу над «Рубином»

    Завершился 26-й тур российской Премьер-лиги.

    Представляем результаты всех восьми матчей тура.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фернандо, 23; 1:1 – Сорокин, 87.

    Оренбург – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Джорджевич, 62; 1:1 – Алвеш, 78.

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Стоцкий, 55.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 4:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 9; 2:0 – Азмун, 30; 3:0 – Бурлак, 35 (автогол); 3:1 – Ткачук, 40; 3:2 – Ткачук, 44; 4:2 – Смольников, 90+1.

    Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кичин, 67 (автогол); 1:1 – Костюков, 84; 2:1 – Фарфан, 88.

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бикфалви, 16; 1:1 – Вомбергар, 22; 2:1 – Ваньек, 52 (с пенальти); 3:1– Игбун, 80; 4:1 – Игбун, 90+2.

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

    Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Еременко, 35; 1:1 – Закиров, 77.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.04.2019 01:41
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +2228

      Гиви Эрудитошвили 30 апреля 2019, 10:10

      В оставшихся турах будет заруба за попадание в ЛЕ, так и в "подвале" турнирной таблицы команды будут стараться вылезти из стыковых матчей с командами ФНЛ.

      5
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Гиви Эрудитошвили 30 апреля 2019, 10:44

      В ЛЕ на последнюю подножку должен вскочить Арсенал. Переходники светят Крыльям и Уфе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Гиви Эрудитошвили 30 апреля 2019, 15:17

      еще дрезина должна потерять место, как раз благодаря арсеналу если хотят в ле

      0
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      ...
      Рейтинг: +2228

      Гиви Эрудитошвили > ilichkadr 30 апреля 2019, 17:46

      Игры покажут, в концовке чемпионата они не предсказуемы, а ошибки игроков и судей будут более очевидными и влияющими на результат.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Гиви Эрудитошвили 30 апреля 2019, 20:24

      В этом году Арсенал как никогда поймал свою игру.

      0
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      Рейтинг: +2228

      Гиви Эрудитошвили > ilichkadr 30 апреля 2019, 21:39

      По весне у них хорошо идёт, согласен.

      4
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      Рейтинг: +571

      RJM555 30 апреля 2019, 09:44

      Еще не известно кто упустил победу.....

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 30 апреля 2019, 08:37

      Посвящение повару-актёру назарову, поклннику спартака

      Всё не идут дела на лад-
      Опять Каррера виноват.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 29 апреля 2019, 21:55

      Спартак смог и сегодня преподнести результат.

      12
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 29 апреля 2019, 19:38

      "народная команда" с полупустым стадионом))

      14
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > 3a zenit 30 апреля 2019, 01:53

      Вовка решил что народная команда Зенит,,,,,,,ведь не зря Зенит получает госденег один больше чем все остальные не частные команды,,,,

      0
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      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > KPCCSPB 30 апреля 2019, 15:17

      то что у жидов газовых хорошие юристы не значит что они честные

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 апреля 2019, 19:28

      Оренбург тоже спердяк догонит, в следующем туре.

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero 29 апреля 2019, 18:52

      что Арсенал и Оренбург неудачно скатали

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > portero 29 апреля 2019, 19:29

      Неплохой футбол был. Открытый, без автобусов.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 29 апреля 2019, 16:54

      Ничего страшного. В следующем туре Ахмат покажет где на Неве раки зимуют...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Muboraksho 29 апреля 2019, 18:34

      если только в Тереке, Нева больно далеко от Грозного

      16
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      ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > portero 29 апреля 2019, 19:35

      Вы правы. В Тереке если раки там водятся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Muboraksho 29 апреля 2019, 19:38

      а после матча будешь скулить что Ахмат сдал матч Газпрому да?

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 29 апреля 2019, 16:49

      Краснодар без Смолова и без Мамаева зажигает на всю катушку. Молодцы. Радуют игрой.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 29 апреля 2019, 16:36

      08:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Лацио" 11:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" - "Милан" 13:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Бернли" 15:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Фрозиноне" - "Наполи" 17:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Челси" 19:55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. "Аталанта" - "Удинезе" 21:55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция. "Бетис" - "Эспаньол". Футбол сегодня на Матч ТВ. Матч ТВ-общедоступный российский спортивный канал, где Оренбург с Арсеналом и Спартак с Рубином???????????? ********** вонючие.

      8
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > polt 29 апреля 2019, 16:48

      Они мечтают на этом деньги заработать.А на первых восьми строчках госбюджетные деньги пилят,показывая их бесплатно.За ценой покупки прав,говорят, не постоим...

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