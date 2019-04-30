Завершился 26-й тур РПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА, «Спартак» упустил победу над «Рубином»

В оставшихся турах будет заруба за попадание в ЛЕ, так и в "подвале" турнирной таблицы команды будут стараться вылезти из стыковых матчей с командами ФНЛ.
Завершился 26-й тур российской Премьер-лиги.
Представляем результаты всех восьми матчей тура.
Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Фернандо, 23; 1:1 – Сорокин, 87.
Оренбург – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Джорджевич, 62; 1:1 – Алвеш, 78.
Краснодар – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Уткин, 7; 2:0 – Стоцкий, 55.
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 4:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Азмун, 9; 2:0 – Азмун, 30; 3:0 – Бурлак, 35 (автогол); 3:1 – Ткачук, 40; 3:2 – Ткачук, 44; 4:2 – Смольников, 90+1.
Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кичин, 67 (автогол); 1:1 – Костюков, 84; 2:1 – Фарфан, 88.
Уфа – Урал (Екатеринбург) – 4:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Бикфалви, 16; 1:1 – Вомбергар, 22; 2:1 – Ваньек, 52 (с пенальти); 3:1– Игбун, 80; 4:1 – Игбун, 90+2.
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0
Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Еременко, 35; 1:1 – Закиров, 77.