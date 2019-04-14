Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Лиллю», пропустив 5 мячей

«Лилль» со счетом 5:1 обыграл «ПСЖ» в матче 32-го тура чемпионата Франции.

За хозяев забили хавбеки Николя Пепе и Жонатан Бамба, защитники Габриэль и Жозе Фонте. За парижан забил защитник Хуан Бернат, который в конце первого тайма получил прямую красную карточку. На счету игрока обороны Тома Менье гол в свои ворота.

Команда Томаса Тухеля с 81-м очком сохранила лидерство в турнирной таблице. «Доги» по-прежнему на второй позиции с 64-мя баллами.

Этот и другие результаты игрового дня – ниже.

Франция. Лига 1. 32-й тур

Лилль – ПСЖ – 5:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Менье, 7 (в свои ворота); 1:1 – Бернат, 11; 2:1 – Пепе, 51; 3:1 – Бамба, 65; 4:1 – Габриэль, 71; 5:1 – Фонте, 86.

Удаления: нет – Бернат, 36.

Монпелье – Тулуза – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Скири, 54; 1:1 – Сидибе, 67; 2:1 – Камара, 77.

Сент-Этьен – Бордо – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хазри, 55 (с пенальти); 2:0 – Дебюши, 74; 3:0 – Дебюши, 90.

Ренн – Ницца – 0:0

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