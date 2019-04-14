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    Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Лиллю», пропустив 5 мячей

    «Лилль» со счетом 5:1 обыграл «ПСЖ» в матче 32-го тура чемпионата Франции.

    За хозяев забили хавбеки Николя Пепе и Жонатан Бамба, защитники Габриэль и Жозе Фонте. За парижан забил защитник Хуан Бернат, который в конце первого тайма получил прямую красную карточку. На счету игрока обороны Тома Менье гол в свои ворота.

    Команда Томаса Тухеля с 81-м очком сохранила лидерство в турнирной таблице. «Доги» по-прежнему на второй позиции с 64-мя баллами.

    Этот и другие результаты игрового дня – ниже.

    Франция. Лига 1. 32-й тур

    Лилль – ПСЖ – 5:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Менье, 7 (в свои ворота); 1:1 – Бернат, 11; 2:1 – Пепе, 51; 3:1 – Бамба, 65; 4:1 – Габриэль, 71; 5:1 – Фонте, 86.

    Удаления: нет – Бернат, 36.

    Монпелье – Тулуза – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Скири, 54; 1:1 – Сидибе, 67; 2:1 – Камара, 77.

    Сент-Этьен – Бордо – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хазри, 55 (с пенальти); 2:0 – Дебюши, 74; 3:0 – Дебюши, 90.

    Ренн – Ницца – 0:0

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир

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    14.04.2019 23:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68516

      Рубик Докоян 1 час назад

      Чувствительное поражение нанёс Лилль ПСЖ, раскатав их во втором тайме.

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    #4
    Андрей Ермошин
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    #5
    Рубик Докоян
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