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    Примера. «Валенсия» обыграла «Леванте», «Хетафе» вырвал ничью у «Вальядолида» и другие результаты

    Матч 32-го тура чемпионата Испании «Валенсия»«Леванте» закончился победой хозяев со счетом 3:1.

    За хозяев отличились нападающие Санти Мина (дубль) и Гонсало Гедеш. Хавбек Карлос Солер послал мяч в свои ворота.

    Результаты этого и других матчей дня представлены ниже.

    Испания. Примера. 32-й тур

    Валенсия – Леванте – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мина, 2; 1:1 – Солер, 56 (в свои ворота); 2:1 – Гедеш, 57; 3:1 – Мина, 63.

    Вальядолид – Хетафе – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Арамбарри, 16; 1:1 – Гвардиола, 30; 2:1 – Унал, 69 (с пенальти); 2:2 – Молина, 90+6 (с пенальти).

    Атлетик – Райо Вальекано – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Уильямс, 2; 1:1 – Морено, 45; 2:1 – Уильямс, 50; 3:1 – Гарсия, 72; 3:2 – де Томас, 85.

    Удаление: Адвинкула, 52 – нет.

    Реал Сосьедад – Эйбар – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хуанми, 1; 1:1 – Хордан, 85.

    Жирона – Вильярреал – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Чуквуэзе, 7.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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    14.04.2019 23:44
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