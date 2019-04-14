Примера. «Валенсия» обыграла «Леванте», «Хетафе» вырвал ничью у «Вальядолида» и другие результаты

Матч 32-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Леванте» закончился победой хозяев со счетом 3:1.

За хозяев отличились нападающие Санти Мина (дубль) и Гонсало Гедеш. Хавбек Карлос Солер послал мяч в свои ворота.

Результаты этого и других матчей дня представлены ниже.

Испания. Примера. 32-й тур

Валенсия – Леванте – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мина, 2; 1:1 – Солер, 56 (в свои ворота); 2:1 – Гедеш, 57; 3:1 – Мина, 63.

Вальядолид – Хетафе – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Арамбарри, 16; 1:1 – Гвардиола, 30; 2:1 – Унал, 69 (с пенальти); 2:2 – Молина, 90+6 (с пенальти).

Атлетик – Райо Вальекано – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Уильямс, 2; 1:1 – Морено, 45; 2:1 – Уильямс, 50; 3:1 – Гарсия, 72; 3:2 – де Томас, 85.

Удаление: Адвинкула, 52 – нет.

Реал Сосьедад – Эйбар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хуанми, 1; 1:1 – Хордан, 85.

Жирона – Вильярреал – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Чуквуэзе, 7.

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