Тен Хаг: «Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что у клуба нет шансов сохранить своего капитана Матейса де Лигта.

«Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю. Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. Он сменит команду летом», – сказал тен Хаг.

На 19-летнего защитника претендуют «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и клубы АПЛ.