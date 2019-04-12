Тен Хаг: «Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что у клуба нет шансов сохранить своего капитана Матейса де Лигта.
«Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю. Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. Он сменит команду летом», – сказал тен Хаг.
На 19-летнего защитника претендуют «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и клубы АПЛ.
- В текущем сезоне де Лигт сыграл 46 матчей в составе «Аякса», забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.