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    Тен Хаг: «Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг заявил, что у клуба нет шансов сохранить своего капитана Матейса де Лигта.

    «Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю. Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. Он сменит команду летом», – сказал тен Хаг.

    На 19-летнего защитника претендуют «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и клубы АПЛ.

    • В текущем сезоне де Лигт сыграл 46 матчей в составе «Аякса», забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

    Источник: Voetbalzone

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    12.04.2019 23:21
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