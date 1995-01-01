Эмери: «Мы навязали «Наполи» свой план и заслужили третий гол. На выезде будет по-другому»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Наполи» (2:0, первый четвертьфинал Лиги Европы).
«За первые 90 минут мы навязали сопернику свой план на игру.
Они контролировали мяч. Имели один шанс в первом тайме и два во втором. Мы заслужили третий гол.
На выезде все будет по-другому. Нам понадобятся сосредоточенность и уверенность – ровно столько, сколько необходимо», – цитирует испанца BBC.
- Гол на счету хавбека Аарона Рэмзи. Защитник Калиду Кулибали отправил мяч в свои ворота рикошетом после удара полузащитника Лукаса Торрейры.
- Тренер неаполитанцев Карло Анчелотти сказал, что 18 апреля его команда сможет переломить ход противостояния.