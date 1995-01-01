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    Эмери: «Мы навязали «Наполи» свой план и заслужили третий гол. На выезде будет по-другому»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Наполи» (2:0, первый четвертьфинал Лиги Европы).

    «За первые 90 минут мы навязали сопернику свой план на игру.

    Они контролировали мяч. Имели один шанс в первом тайме и два во втором. Мы заслужили третий гол.

    На выезде все будет по-другому. Нам понадобятся сосредоточенность и уверенность – ровно столько, сколько необходимо», – цитирует испанца BBC.

    Источник: BBC

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