Эмери: «Мы навязали «Наполи» свой план и заслужили третий гол. На выезде будет по-другому»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы над «Наполи» (2:0, первый четвертьфинал Лиги Европы).

«За первые 90 минут мы навязали сопернику свой план на игру.

Они контролировали мяч. Имели один шанс в первом тайме и два во втором. Мы заслужили третий гол.

На выезде все будет по-другому. Нам понадобятся сосредоточенность и уверенность – ровно столько, сколько необходимо», – цитирует испанца BBC.