Анчелотти: «Наполи» сможет переломить ход противостояния с «Арсеналом»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвел итог поражению от «Арсенала» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В первом тайме мы сыграли плохо и не смогли повлиять на ход игры. Этот результат будет трудно изменить, но у нас есть еще 90 минут дома.

Мы пропустили два гола с ошибок (второй забил Кулибали в свои ворота – прим. «Бомбардир»). В самом начале было видно волнение. К счастью, у нас будет возможность сделать что-то в домашнем матче.

Мы могли забить, но счет 0:2. Мы должны думать только о следующей игре. Мы уверены, что можем переломить ход противостояния при своих болельщиках на своем стадионе», – цитирует итальянца BBC со ссылкой на BT Sport.