Черышев вышел на 69-й минуте и ассистировал Гедешу. «Валенсия» вырвала победу в концовке

«Валенсия» в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.

Команда Марселино Гарсии Тораля победила благодаря голам полузащитника Даниэля Васса (90-я минута) и нападающего Гонсало Гедеша (90+3).

Полузащитник сборной России Денис Черышев на 69-й минуте сменил форварда Кевина Гамейро и ассистировал Гедешу в случае с последним голом.