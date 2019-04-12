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    Черышев вышел на 69-й минуте и ассистировал Гедешу. «Валенсия» вырвала победу в концовке

    «Валенсия» в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.

    Команда Марселино Гарсии Тораля победила благодаря голам полузащитника Даниэля Васса (90-я минута) и нападающего Гонсало Гедеша (90+3).

    Полузащитник сборной России Денис Черышев на 69-й минуте сменил форварда Кевина Гамейро и ассистировал Гедешу в случае с последним голом.

    • 28-летний Черышев арендован у «Вильярреала» до конца сезона.
    • В 39 играх забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
    • Ответная встреча состоится 18 апреля.

    Источник: Бомбардир

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    12.04.2019 00:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 12 апреля 2019, 13:19

      валенсия поверила в себя после отскока на последних секундах

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 апреля 2019, 10:52

      Ответный матч для Валенсии будет простым ,но расслабляться тоже нельзя.

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 12 апреля 2019, 08:21

      Это наверное самый результативный футболист сборной России за рубежом!!!

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 апреля 2019, 07:55

      Вильярреал незаслуженно мне кажется недооценивал Дениса, хотя выходя на поле, он всегда положительно влиял на результат и теперь Вильярреал думаю тоже, заслуженно пожинает плоды своих трудов. Денису респект за качественную работу!

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      Рейтинг: +253

      Марк Аврелий! 12 апреля 2019, 03:05

      Охтыжт! Российский футбол может спать спокойно. ЧЕРЫШЕВ ОТДАЛ ГОЛЕВОЙ ПАС. Больше НЕ один футболист из других стран пас не отдавал и отдать не сможет!
      Если бы еще Головин отличился, то рейтинг нашей страны рванул бы в космос

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 12 апреля 2019, 00:23

      Это был день португальцев!

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