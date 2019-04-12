Черышев вышел на 69-й минуте и ассистировал Гедешу. «Валенсия» вырвала победу в концовке

валенсия поверила в себя после отскока на последних секундах
«Валенсия» в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.
Команда Марселино Гарсии Тораля победила благодаря голам полузащитника Даниэля Васса (90-я минута) и нападающего Гонсало Гедеша (90+3).
Полузащитник сборной России Денис Черышев на 69-й минуте сменил форварда Кевина Гамейро и ассистировал Гедешу в случае с последним голом.
- 28-летний Черышев арендован у «Вильярреала» до конца сезона.
- В 39 играх забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
- Ответная встреча состоится 18 апреля.