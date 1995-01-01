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    «Бавария» может купить Гюндогана

    По информации Sky Sport Germany, «Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

    Контракт 28-летнего футболиста с английским клубом истекает в июле 2020 года.

    • Немец перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года за 27 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел «Манчестер Сити» 41 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Гюндогана в 40 миллионов евро.
    • Ранее главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола заявил, что хочет и далее продолжать сотрудничество с футболистом.

    Источник: Sky Sport Germany

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