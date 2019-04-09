«Бавария» может купить Гюндогана

По информации Sky Sport Germany, «Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.
Контракт 28-летнего футболиста с английским клубом истекает в июле 2020 года.
- Немец перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года за 27 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек провел «Манчестер Сити» 41 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость Гюндогана в 40 миллионов евро.
- Ранее главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола заявил, что хочет и далее продолжать сотрудничество с футболистом.
Источник: Sky Sport Germany