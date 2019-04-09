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«Бавария» может купить Гюндогана

9 апреля 2019, 17:00
1

По информации Sky Sport Germany, «Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

Контракт 28-летнего футболиста с английским клубом истекает в июле 2020 года.

  • Немец перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года за 27 миллионов евро.
  • В текущем сезоне хавбек провел «Манчестер Сити» 41 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Гюндогана в 40 миллионов евро.
  • Ранее главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола заявил, что хочет и далее продолжать сотрудничество с футболистом.

Источник: Sky Sport Germany
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Бавария Гюндоган Илкай
Комментарии (1)
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BlackMurder
1554825626
Зачем он?*
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