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    Гвардиола – о будущем Гюндогана: «Если он не хочет оставаться в «Манчестер Сити», ему нужно уйти»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с полузащитником Илкаем Гюндоганом, контракт которого с клубом истекает в 2020 году.

    «Мне бы хотелось, чтобы он остался. Но в то же время я хочу чувствовать его желание продолжать выступать за «Манчестер Сити». Если он не хочет оставаться в клубе, ему нужно уйти. Но мы бы хотели продолжить сотрудничество. Я уже говорил, что если он хочет, мы все обсудим и можем продлить контракт. Но прямо сейчас он не хочет. Подождем», – сказал Гвардиола.

    • 28-летний Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года.
    • В текущем сезоне немец сыграл 37 матчей в составе манкунианцев, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    11.03.2019 11:43
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