Гвардиола – о будущем Гюндогана: «Если он не хочет оставаться в «Манчестер Сити», ему нужно уйти»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с полузащитником Илкаем Гюндоганом, контракт которого с клубом истекает в 2020 году.

«Мне бы хотелось, чтобы он остался. Но в то же время я хочу чувствовать его желание продолжать выступать за «Манчестер Сити». Если он не хочет оставаться в клубе, ему нужно уйти. Но мы бы хотели продолжить сотрудничество. Я уже говорил, что если он хочет, мы все обсудим и можем продлить контракт. Но прямо сейчас он не хочет. Подождем», – сказал Гвардиола.