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    РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», «Оренбург» встретится с «Ахматом»

    В субботу были сыграны четыре матча 22-го тура чемпионата России. «Уфа» с минимальным счетом переиграла «Ростов», «Урал» одержал волевую победу над «Енисеем» (3:2), «Рубин» и «Арсенал» не смогли забить голов, а «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом».

    В понедельник пройдет заключительная игра тура. «Оренбург» дома примет «Ахмат».

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Оренбург – Ахмат (Грозный)

    8 апреля, 17:00 мск

    Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 16; 1:1 – Шунич, 73.

    Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Классон, 90+3 (с пенальти).

    Удаление: Петров, 71 – нет.

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сигрудссон, 46; 0:2 – Сигрудссон, 55.

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Игбун, 25.

    Урал (Екатеринбург) – Енисей (Красноярск) – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ятченко, 21 (с пенальти); 0:2 – Зотов, 63; 1:2 – Димитров, 72; 2:2 – Погребняк, 85; 3:2 – Панюков, 87.

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 0:0

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ракицкий, 54; 1:1 – Игнатьев, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2019 00:46
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 8 апреля 2019, 07:41

      Ахмату отступать уже не куда.

      0
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      Рейтинг: +242

      евгений ___ 7 апреля 2019, 19:57

      Посмотрел первый тайм. Плеваться хочется от игры Локомотива! Дома, при своих болельщиках, еле ноги переставляют. Второй тайм не буду смотреть. Нервы дороже. И горло...

      0
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      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > евгений ___ 7 апреля 2019, 21:01

      ну и зря не смотрел.

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 7 апреля 2019, 18:51

      Вангую...... Локомотив - Зенит 0-0

      7
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > _Marqella_ 7 апреля 2019, 19:16

      ЧЁ-ТО МНОГО "Ванг" развелось)))
      Только ЗЕНИТ! - ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > dyema 7 апреля 2019, 19:31

      100% ЗА!!!! Судя по первому тайму на 0-0 очень похоже,Локо как обычно ничего не показывает, в прочем как и Зенит !!!

      6
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > dyema 7 апреля 2019, 19:51

      Вспоминаю какой то нулевой год, меня вытащили мои друзья на стадион в ноябре, с Локо играли,жуткий холод...0-0 закончили...промёзрла до костей...))

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > _Marqella_ 8 апреля 2019, 05:25

      2003.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 апреля 2019, 15:46

      Схема Супер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 апреля 2019, 15:05

      Тут смело игра на ничью, Спартак рулит

      0
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      ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 > sidul1 7 апреля 2019, 15:18

      Парфенов+Олейничев=1:1

      -1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 7 апреля 2019, 14:02

      Уфе очки нужней !!! )))

      1
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 7 апреля 2019, 13:10

      Херня полная а не футбол,то ли время раннее то ли всем похер,Ростов спит и видит сны а Уфа?Правильно то же спит но выигрывает!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 7 апреля 2019, 11:59

      Самые опасные соперники Ростова из нижней части таблицы!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > kazak161 8 апреля 2019, 07:45

      Не только для Ростова. Когда даже человек тонет его спасать очень опасно. Может за собой потянут, что бы себя спасти...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 апреля 2019, 09:16

      Трудно будет Ростову! Тяжко играет с аутсайдерами! А может как в прошлом году Уфа-Ростов 1:4? Выдайте "веселенькую" победу! Потом "нагрейте" Спартак и окажетесь в зоне еврокубков! А Спартак займет свое законное место!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Serjoga 7 апреля 2019, 10:21

      Конечно трудно, Уфа же тоже будет играть в 10 защитников, как и Ростов против Локомотива...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > mdu86 7 апреля 2019, 10:41

      А 2 мяча схлопотать-это 10 защитников забили? Уфа хозяйка! Новый тренер! Они побегут вперед! Надеюсь, что будет так! Тогда "веселый" результат может быть!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Serjoga 7 апреля 2019, 11:31

      Ты притворяешься или серьёзно? В первом тайме Ростов вообще не выходил со своей половины, всей командой находился за линией мяча. Признаюсь, не ожидал такого антифутбола от Карпина. Во втором, когда Локомотив пошёл в перёд, оголив зоны, Ростов начал выбегать в контратаки, в одной из которых забил гол и пенальти...

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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Serjoga 7 апреля 2019, 11:45

      " А Спартак займет свое законное место! " - судя по этой фразе , Вам надо срочно сменить ник , предлагаю - " Король солнце " , именно ему , по версии историков , принадлежит изречение " Закон - это я " )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > mdu86 7 апреля 2019, 12:37

      Сколько стоят игроки Локомотива? Сколько стоят игроки Ростова? Какой бюджет у Локомотива? Вот из этого и строится тактика на игру! Толку от того, что у Спартака проходной двор в обороне, так же как и у Локомотива! Только Локомотив и Ростов умеют реализовать свои моменты, а Спартак нет! Футбол в нынешнем виде это тактика и бизнес, а не с "голыми пятками" против "шашки" прыгать!

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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > VVM1964 7 апреля 2019, 12:38

      Хорошо! Изменю формулировку, раз Вы придираетесь к словам (смысл не поменяется)-ЗАСЛУЖЕННОЕ место!

      1
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Serjoga 7 апреля 2019, 12:41

      Кто что заслужил посмотрим после 30-го тура .

      0
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > VVM1964 7 апреля 2019, 13:59

      Даже сегодня уже коррективы внесены )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Serjoga 8 апреля 2019, 09:19

      Симпатизирую Ростову, но такое ощущение , что победа Ростову не была нужна- почему одни догадки.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zritelx 8 апреля 2019, 21:16

      Синтетический газон, игра в середине недели на кубок, 2 игрока обороны травмированы, Гацкан в запасе (может тоже из-за газона, чтобы не травмироваться) и гонять "лодырей" на поле не кому! Вот и весь "букет" (или почти весь) оправданий! В Оренбурге, Мордовии на таких же газонах они давали такой же результат, хотя команды в турнирной таблице ниже были!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 апреля 2019, 08:27

      Как сказал аксакал-Сёмин ,в интервью Эхо Москвы - это будет лучший матч в его жизни!

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > alex1951 8 апреля 2019, 07:40

      У аксакала большие заслуги в Российском футболе. Когда то тренировал Душанбинский Памир и создал восхитительную команду всего за два года. Кстати Рашид Рахимов играл тогда в Памире под его руководством.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Muboraksho 8 апреля 2019, 09:22

      Было дело.В свое время ,60е годы, Динамо Таллин с ними в одной подгруппе на первенство СССР играло....обоим не везло,замыкающие были((((

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