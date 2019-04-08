РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», «Оренбург» встретится с «Ахматом»

В субботу были сыграны четыре матча 22-го тура чемпионата России. «Уфа» с минимальным счетом переиграла «Ростов», «Урал» одержал волевую победу над «Енисеем» (3:2), «Рубин» и «Арсенал» не смогли забить голов, а «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом».

В понедельник пройдет заключительная игра тура. «Оренбург» дома примет «Ахмат».

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Оренбург – Ахмат (Грозный)

8 апреля, 17:00 мск

Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 16; 1:1 – Шунич, 73.

Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Классон, 90+3 (с пенальти).

Удаление: Петров, 71 – нет.

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сигрудссон, 46; 0:2 – Сигрудссон, 55.

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Игбун, 25.

Урал (Екатеринбург) – Енисей (Красноярск) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ятченко, 21 (с пенальти); 0:2 – Зотов, 63; 1:2 – Димитров, 72; 2:2 – Погребняк, 85; 3:2 – Панюков, 87.

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 0:0

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ракицкий, 54; 1:1 – Игнатьев, 61.

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