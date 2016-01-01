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    АПЛ. «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас», «Лестер» разгромил «Хаддерсфилд»

    «Ньюкасл» дома проиграл «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура АПЛ. Единственный гол «сороки» пропустили от Луки Миливойевича с пенальти на 81-й минуте.

    В другой встрече «Лестер» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря мячам Юри Тилеманса, Джейми Варди и Джеймса Мэддисона.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    Ньюкасл – Кристал Пэлас – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Миливойевич, 81 (с пенальти).

    Хаддерсфилд – Лестер – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тилеманс, 24; 0:2 – Варди, 48; 1:2 – Моуй, 52 (с пенальти); 1:3 – Мэддисон, 79; 1:4 – Варди, 84 (с пенальти).

    Борнмут – Бернли – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Барнс, 4 (автогол); 1:1 – Вуд, 18; 1:2 – Вествуд, 20; 1:3 – Барнс, 56.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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