«Интер» и «Атлетико» интересуются Бэйли. «Байер» хочет заработать не менее 40 миллионов

Фланговый полузащитник «Байера» Леон Бэйли интересен «Интеру» и «Атлетико», сообщает Kicker.

Согласно изданию, более серьезные намерения на 21-летнего ямайца у итальянского клуба. При этом не один еще не начал переговоров с леверкузенцами.

Сообщается, что «Байер» планирует выручить на продаже хавбека не менее 40 миллионов евро.

Бэйли пополнил состав команды в июле 2017 года, перейдя из бельгийского «Генка» за 13,5 миллионов евро. В текущем сезоне забил 5 мячей и отдал 5 ассистов в 31 игре всех турниров на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.