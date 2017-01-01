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    «Интер» и «Атлетико» интересуются Бэйли. «Байер» хочет заработать не менее 40 миллионов

    Фланговый полузащитник «Байера» Леон Бэйли интересен «Интеру» и «Атлетико», сообщает Kicker.

    Согласно изданию, более серьезные намерения на 21-летнего ямайца у итальянского клуба. При этом не один еще не начал переговоров с леверкузенцами.

    Сообщается, что «Байер» планирует выручить на продаже хавбека не менее 40 миллионов евро.

    Бэйли пополнил состав команды в июле 2017 года, перейдя из бельгийского «Генка» за 13,5 миллионов евро. В текущем сезоне забил 5 мячей и отдал 5 ассистов в 31 игре всех турниров на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.

    • «Байер» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея равно количество очков (42) с «Вердером», который находится на место выше и на данный момент проходит в квалификацию Лиги Европы.
    • «Интер» – 3 в Серии А. Отставание от «Наполи» – 7 очков, от «Ювентуса» – 15. В 1/8 финала ЛЕ команда Лучано Спаллетти вылетела от «Айнтрахта» (0:1 по сумме).
    • «Атлетико» идет на 2 позиции в чемпионате Испании и сегодня встретится с лидером «Барселоной», от которой отстает на 8 очков. В 1/8 Лиги чемпионов мадридцы уступили «Ювентусу» (2:3).

    Источник: Kicker

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