laSexta: окружение Гризманна сказало, что он примет предложение «Барселоны»

Антуан Гризманн согласится на переход в «Барселону», сообщил ведущий передачи Jugones Жозеп Педрерол в эфире laSexta.

По информации журналиста, о готовности 28-летнего чемпиона мира сказали люди из его окружения.

Об интересе каталонцев к Гризманну известно как минимум с прошлого лета. В сентябре-2018 он сказал, что отклонил предложение сине-гранатовых, потому что «Атлетико» стал для него домом.

В марте издание L'Equipe сообщило о возобновлении интереса «Барселоны» к Гризманну с возможностью покупки за 120 миллионов. По информации Marca, позже каталонцы переключились на Луку Йовича из «Айнтрахта».

Издание ESPN писало, что «Барселона» не готова отдать за нападающего 120 миллионов.