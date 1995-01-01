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    laSexta: окружение Гризманна сказало, что он примет предложение «Барселоны»

    Антуан Гризманн согласится на переход в «Барселону», сообщил ведущий передачи Jugones Жозеп Педрерол в эфире laSexta.

    По информации журналиста, о готовности 28-летнего чемпиона мира сказали люди из его окружения.

    Об интересе каталонцев к Гризманну известно как минимум с прошлого лета. В сентябре-2018 он сказал, что отклонил предложение сине-гранатовых, потому что «Атлетико» стал для него домом.

    В марте издание L'Equipe сообщило о возобновлении интереса «Барселоны» к Гризманну с возможностью покупки за 120 миллионов. По информации Marca, позже каталонцы переключились на Луку Йовича из «Айнтрахта».

    Издание ESPN писало, что «Барселона» не готова отдать за нападающего 120 миллионов.

    • «Подтверждаю – он останется в «Атлетико» в следующем сезоне. 1000% из 1000%», – сказал президент «Атлетико» Энрике Сересо.

    • «Если Гризманн перейдет в «Барселону», он окажется на скамейке запасных. «Барселоне» определенно не нужен Гризманн. «Реал»… возможно, мадридцам он нужен немного больше», – считает экс-главный тренер мадридских клубов и «Барселоны» Радомир Антич.

    Источник: laSexta

    Испанский телеканал общенационального эфирного вещания с аналоговыми частотами в Мадриде и Барселоне. База подписчиков в «Твиттере» – 931 тысяча. В июне источник сообщал о планах нападающего Криштиану Роналду уйти из «Реала». В июле состоялся трансфер в «Ювентус».

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