laSexta: окружение Гризманна сказало, что он примет предложение «Барселоны»

очередная утка
Антуан Гризманн согласится на переход в «Барселону», сообщил ведущий передачи Jugones Жозеп Педрерол в эфире laSexta.
По информации журналиста, о готовности 28-летнего чемпиона мира сказали люди из его окружения.
Об интересе каталонцев к Гризманну известно как минимум с прошлого лета. В сентябре-2018 он сказал, что отклонил предложение сине-гранатовых, потому что «Атлетико» стал для него домом.
В марте издание L'Equipe сообщило о возобновлении интереса «Барселоны» к Гризманну с возможностью покупки за 120 миллионов. По информации Marca, позже каталонцы переключились на Луку Йовича из «Айнтрахта».
Издание ESPN писало, что «Барселона» не готова отдать за нападающего 120 миллионов.
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«Подтверждаю – он останется в «Атлетико» в следующем сезоне. 1000% из 1000%», – сказал президент «Атлетико» Энрике Сересо.
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«Если Гризманн перейдет в «Барселону», он окажется на скамейке запасных. «Барселоне» определенно не нужен Гризманн. «Реал»… возможно, мадридцам он нужен немного больше», – считает экс-главный тренер мадридских клубов и «Барселоны» Радомир Антич.
Испанский телеканал общенационального эфирного вещания с аналоговыми частотами в Мадриде и Барселоне. База подписчиков в «Твиттере» – 931 тысяча. В июне источник сообщал о планах нападающего Криштиану Роналду уйти из «Реала». В июле состоялся трансфер в «Ювентус».