Президент «Атлетико»: «Гризманн останется. 1000% из 1000%»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо в эфире RTVE прокомментировал информацию о возможном уходе Антуана Гризманна.

«Подтверждаю – он останется в «Атлетико» в следующем сезоне.

1000% из 1000%», – сказал испанец.

В марте ряд СМИ связывали 28-летнего форварда сборной Франции с переходом в «Барселону». Издание Mundo Deportivo сообщало, что игрок хочет перейти в каталонский клуб и готов на понижение зарплаты. По данным ESPN, президент клуба Жерар Бартомеу не уверен в целесообразности трансфера.