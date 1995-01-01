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    Президент «Атлетико»: «Гризманн останется. 1000% из 1000%»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо в эфире RTVE прокомментировал информацию о возможном уходе Антуана Гризманна.

    «Подтверждаю – он останется в «Атлетико» в следующем сезоне.

    1000% из 1000%», – сказал испанец.

    В марте ряд СМИ связывали 28-летнего форварда сборной Франции с переходом в «Барселону». Издание Mundo Deportivo сообщало, что игрок хочет перейти в каталонский клуб и готов на понижение зарплаты. По данным ESPN, президент клуба Жерар Бартомеу не уверен в целесообразности трансфера.

    • Гризманн перешел в «Атлетико» в июле 2014 года из «Реала Сосьедад» за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил 18 голов и отдал 9 ассистов в 40 играх всех турниров.
    • Срок контракта истекает в июне 2023 года. Цена по Transfermarkt – 150 миллионов.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 22:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11934

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Антуан, это правильное решение!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +65526

      Рубик Докоян 13 минут назад

      Кто бы спорил. "Барса" его не покупает, остальные цену и финансовые запросы его не потянут. Пусть остаётся "матрасником...

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