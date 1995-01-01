Президент «Атлетико»: «Гризманн останется. 1000% из 1000%»

Антуан, это правильное решение!
Президент «Атлетико» Энрике Сересо в эфире RTVE прокомментировал информацию о возможном уходе Антуана Гризманна.
«Подтверждаю – он останется в «Атлетико» в следующем сезоне.
1000% из 1000%», – сказал испанец.
В марте ряд СМИ связывали 28-летнего форварда сборной Франции с переходом в «Барселону». Издание Mundo Deportivo сообщало, что игрок хочет перейти в каталонский клуб и готов на понижение зарплаты. По данным ESPN, президент клуба Жерар Бартомеу не уверен в целесообразности трансфера.
- Гризманн перешел в «Атлетико» в июле 2014 года из «Реала Сосьедад» за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне забил 18 голов и отдал 9 ассистов в 40 играх всех турниров.
- Срок контракта истекает в июне 2023 года. Цена по Transfermarkt – 150 миллионов.