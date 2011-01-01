У «Барселоны» не хватает денег на трансфер Гризманна

В «Барселоне» обсуждается возможность трансфера форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Осложнением в вопросе являются финансовые возможности каталонцев.

Источник в клубе сообщил, что в бюджете нет 120 миллионов евро на покупку француза. Если решение о трансфере будет принято, «Барселоне» придется продать кого-то из нынешних игроков.