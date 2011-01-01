У «Барселоны» не хватает денег на трансфер Гризманна

нафиг он барсе нужен. ДА и барсе чуть что есть кого продать лямов на 150 из игроков, ухода которых они и не заметят
В «Барселоне» обсуждается возможность трансфера форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Осложнением в вопросе являются финансовые возможности каталонцев.
Источник в клубе сообщил, что в бюджете нет 120 миллионов евро на покупку француза. Если решение о трансфере будет принято, «Барселоне» придется продать кого-то из нынешних игроков.
- Ранее стало известно, что Гризманн выразил желание перейти в «Барселону» и согласился ради этого на понижение зарплаты.
- В текущем сезоне Примеры игрок провел 28 матчей, забил 12 голов, сделал шесть результативных передач.
- Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года.