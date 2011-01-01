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    У «Барселоны» не хватает денег на трансфер Гризманна

    В «Барселоне» обсуждается возможность трансфера форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Осложнением в вопросе являются финансовые возможности каталонцев.

    Источник в клубе сообщил, что в бюджете нет 120 миллионов евро на покупку француза. Если решение о трансфере будет принято, «Барселоне» придется продать кого-то из нынешних игроков.

    • Ранее стало известно, что Гризманн выразил желание перейти в «Барселону» и согласился ради этого на понижение зарплаты.
    • В текущем сезоне Примеры игрок провел 28 матчей, забил 12 голов, сделал шесть результативных передач.
    • Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7409

      DeStar 46 минут назад

      нафиг он барсе нужен. ДА и барсе чуть что есть кого продать лямов на 150 из игроков, ухода которых они и не заметят

      0
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      Рейтинг: +2344

      dinar7777dinar 49 минут назад

      да утятина это все. барса не собирается покупать гризманна. он уже прое пал свой шанс. сиди антоша в атлетико и лови трофеи раз в 5 лет)))

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      Рейтинг: +4618

      KLIM777 > dinar7777dinar 36 минут назад

      лучше уж раз в 5 лет и отыграть преданно для одного клуба, нежели как многие шалашовки бегают как девки по постелям

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