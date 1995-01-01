Гризманн может перейти в «Барселону» за 120 миллионов

минус Коут и плюс Гриз
«Барселона» возобновила интерес к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну.
Каталонцы уже пытались приобрести француза летом 2018 года.
Форвард может рассмотреть вариант с уходом из мадридского клуба после вылета из Лиги чемпионов от «Ювентуса» (2:0, 0:3) на стадии 1/8 финала.
Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до июля 2023 года. Сумма отступных – 200 миллионов евро, но до июня 2019 года действует опция выкупа за 120 миллионов.
«Барселона» уже связалась с окружением Гризманна.
- Нападающий перешел в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» в 2014 году за 30 миллионов евро.
- В этом сезоне нападающий провел за мадридцев 39 матчей, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.