Гризманн может перейти в «Барселону» за 120 миллионов

«Барселона» возобновила интерес к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну.

Каталонцы уже пытались приобрести француза летом 2018 года.

Форвард может рассмотреть вариант с уходом из мадридского клуба после вылета из Лиги чемпионов от «Ювентуса» (2:0, 0:3) на стадии 1/8 финала.

Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до июля 2023 года. Сумма отступных – 200 миллионов евро, но до июня 2019 года действует опция выкупа за 120 миллионов.

«Барселона» уже связалась с окружением Гризманна.