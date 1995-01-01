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    Гризманн может перейти в «Барселону» за 120 миллионов

    «Барселона» возобновила интерес к нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну.

    Каталонцы уже пытались приобрести француза летом 2018 года.

    Форвард может рассмотреть вариант с уходом из мадридского клуба после вылета из Лиги чемпионов от «Ювентуса» (2:0, 0:3) на стадии 1/8 финала.

    Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до июля 2023 года. Сумма отступных – 200 миллионов евро, но до июня 2019 года действует опция выкупа за 120 миллионов.

    «Барселона» уже связалась с окружением Гризманна.

    • Нападающий перешел в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» в 2014 году за 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий провел за мадридцев 39 матчей, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии11
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      Рейтинг: +184

      rLt_Ortriwar 9 часов назад

      минус Коут и плюс Гриз

      0
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      Рейтинг: +60136

      zigbert 10 часов назад

      Барселоне придется кого то продавать.

      2
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      Рейтинг: +241

      VVadic 10 часов назад

      Барселона будет довольствоваться Кутуньей и Усманом!

      0
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      Рейтинг: +516

      Maxi_7 11 часов назад

      Как бы Антуану и мне, если честно, не хотелось поверить в сказку под названием Атлетико, сейчас, наверное, стоит признать, что этим летом ему нужно уходить...даже если Атлетико еще сильнее укрепится на трансферном рынке, врядли от нового сезона стоит ждать чего-то грандиозного, ведь Диего Симеоне сейчас - это великая сила матрасников и их же великая слабость...как бы не печально было это признавать, на мой взгляд он стал пленником своих же идей...может быть Атлетико и наиграет этот состав и поставит свою игру, когда "подрастут" Родри, Лукас Эрнандес, Лемар, Мората...но есть ли столько времени у Гризмана, чтобы ждать, когда результат спрашивают прямо здесь и сейчас...большой вопрос.
      На мой взгляд для него сейчас лучшим вариантом был бы все-таки Реал, а не Барса...да, у каталонцев он скорее всего вытеснит из состава Дембеле, но будет играть не совсем на своей позиции, в то время как у сливочных он сможет играть где захочет,
      Т.к. Реал не так сильно привязан к этим 4-3-3, как у Барсы, можно играть хоть атакующего полузащитника, хоть ложную девятку уводя таким образом на покой Бензема... я думаю, учитывая его сильнейшие стороны, это была бы идеальная позиция для него, т.к. он и из-за пределов штрафной может пробить и подключить вингеров тонкой передачей и отыграться с полузащитниками и сам же завершить атаку также мастер.
      Плюс возможно придут еще такие люди как Мбаппе и Азар и наберется действительно мощнейшая банда, если помножить все это на авторитет и фактор Зидана получится воистину гремучая смесь столь желанные трофеи для Антуана на клубном уровне высшей пробы сразу станут явью а не просто мечтой...

      1
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      Рейтинг: +4596

      Skull_Boy 12 часов назад

      Летом засал переходить, а сейчас и подавно не нужен при живом Дембеле и более менее воскрешающем Коутиньо

      1
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      Рейтинг: +438

      SarJr 13 часов назад

      Опять?

      1
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      Рейтинг: +147

      CSKA57 > SarJr 12 часов назад

      Гризман не играл в Барсе...

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      Рейтинг: +438

      SarJr > CSKA57 5 часов назад

      Я про слухи о переговорах с ним)

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      Рейтинг: +1400

      BlackMurder 13 часов назад

      Потом не пишите глоры, что Бавария скупает всех в своем чампе)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1009

      InterMilLano1908 15 часов назад

      120 за Гризмана при нынешних ценниках круто! Должны выкупать

      2
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      Рейтинг: +5700

      Cules2013 15 часов назад

      не думаю, что это самый нужный сейчас трансфер

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